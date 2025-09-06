[헤럴드경제=신동윤 기자] 국내 증시 상장사 중 1주당 가격이 가장 비싼 삼양식품 주가가 최근 주춤한 모습을 털어내고 재상승 기류에 올라탈 지 관심이 집중된다. ‘불닭’ 브랜드 파워가 글로벌 시장에서 여전한 데다, 국제 밀값 하락에 따른 원재료비 부담 축소가 주가에 호재가 될 수 있단 분석이 나온다.

6일 한국거래소에 따르면 전날 삼양식품 주가는 전 거래일 대비 9000원(0.58%) 하락한 155만2000원에 장을 마쳤다.

앞서 삼양식품 주가는 지난달 28일 장중 164만2000원까지 치솟으며 사상 최고가를 기록한 바 있다. 이 시점과 비교했을 때 주가는 5% 가량 내려온 수준이다.

삼양식품 주가 움직임을 최근 3년간(2022년 9월 5일~2025년 9월 5일)으로 넓혀서 보면 13.86배(11만2000→155만2000원)에 이른다.

증권가에선 그동안 급등세를 이어온 만큼 삼양식품에 대한 ‘차익 실현’ 매물이 출회되면서 주가에 조정세가 발생했단 분석이 나온다. 지난 8월 삼양식품 주가를 끌어 올렸던 기관 투자자들이 순매도세로 전환한 데다, 상호관세와 2분기 실적 부진 등으로 주가에 하방 압력이 작용하면서 투심이 약화된 것이란 평가다.

다만, 삼양식품을 여전히 ‘최선호주’로 보는 국내 증시 전문가도 다수다.

현재 삼양식품에 대해 제시된 국내 증권사의 목표주가 최고가는 DS투자증권, 대신증권, 한화투자증권의 190만원이다.

장지혜 DS투자증권 연구원은 “삼양식품의 목표주가를 190만원으로 상향 조정한다”며 “국내외 피어 대비 높은 성장률과 영업이익 레버리지 효과, 글로벌 존재감을 높여가고 있는 불닭 브랜드에 대한 밸류에이션 프리미엄이 유지될 것”이라고 내다봤다.

정한솔 대신증권 연구원은 “국내 음식료 기업 대비 높은 해외 성장성과 수익성은 삼양식품의 투자 매력도를 높이는 요인”이라면서 “높아진 영업이익률을 감안할 시 충분히 정당화 가능한 멀티플이라 판단한다. 하반기 미국 관세 영향 최소화를 위해 가격 인상을 검토 중으로 인상폭에 따라 이익 추정치 상향 가능성도 존재한다”고 분석했다．

한편, 국제 밀 가격이 하락한 것도 삼양식품 수익성 제고에 큰 도움이 될 것이란 평가가 나온다.

유엔 식량농업기구(FAO)가 5일(현지시간) 발표한 지난 8월 기준 세계식량가격지수(2014∼2016년 평균 가격이 100)는 130.1로 전달(130.0)과 거의 차이 없었다.

하지만, 곡물은 4개월 연속 하락하면서 거의 5년 만에 최저 수준이다. 전달보다 0.8% 내린 105.6을 기록했다.

국제 밀 가격은 전달보다 하락했는데 아시아와 북미의 수입 수요가 감소했으나 유럽연합(EU)과 러시아의 수확량이 늘어났기 때문이다.

밀 가격이 하락세에 접어든 것은 주요 밀 생산지의 작황 호조 덕분이다. 러시아 농업 컨설팅회사 IKAR은 지난 18일 올해 밀 생산량 전망치를 기존 8400만톤에서 8450만톤으로 상향 조정했다. 밀 수출 전망치도 50만톤 늘려 4150만톤으로 관측했다. 남반구의 호주와 아르헨티나의 작황 또한 개선된 것으로 전해진다. 로이터 통신에 따르면 아르헨티나의 경우 지난달 말 충분한 비가 내린 덕분에 파종된 밀의 96.9%가 ‘정상’ 혹은 ‘우수’의 작황 상태를 기록하고 있다.

또 수요 측면에서는 도널드 트럼프 미 대통령의 관세 정책으로 미국산 밀 수요가 위축되면서 시장에 밀 공급이 늘어날 수 있다는 우려도 제기된다. 일본 니혼게이자이(日本經濟)신문(닛케이)은 “세계적으로 생산이 순조롭고, 뚜렷한 수요 증가나 호재도 없어 당분간 가격은 약세를 보일 것”이라고 전했다.