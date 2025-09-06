[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]경북도의회는 지난 4일 경주 힐튼호텔에서 의원연수회를 열고 2025년도 반부패·청렴 교육에 이어 청렴서약식을 개최했다.

이번 행사는 공직자로서의 청렴한 자세를 확립하고 의회 전반에 반부패 문화를 확산하기 위해 마련됐다.

이날 교육은 초빙된 국민권익위원회 청렴연수원 안영진 전문강사는 공직자 이해충돌방지법 주요 조항과 사례, 청탁금지법의 기본 개념과 위반 사례, 지방의회 의원 행동강령의 실천 방안 등을 강연했다.

이어 열린 청렴서약식에는 김대진 윤리특별위원회 부위원장이 대표로 서약서를 낭독하고 전체 의원들이 함께 서명하며 공정하고 청렴한 의회 운영과 도민에게 신뢰받는 의정활동을 다짐했다.

최병준 경북도의회 부의장은 “오늘 청렴서약식은 도민에게 신뢰받는 의회를 만들기 위한 의지를 다지는 뜻깊은 자리였다”며 “청렴은 선택이 아니라 필수인 만큼 모두가 공정하고 투명한 의정활동으로 더욱 신뢰받는 경북도의회를 만들어 가자”고 말했다.