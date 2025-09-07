현행범 체포 요건 안 갖춰 위법 체포…뒷수갑으로 양측 손목에 타박상 법원 “대한민국이 150만원 배상”

[헤럴드경제=안세연 기자] 문재인 전 대통령 비판 집회에 참여했다가 현행범으로 체포된 참여자가 국가를 상대로 낸 손해배상 소송에서 승소했다. 도주 우려가 없었는데도 위법하게 체포된 점이 인정됐다.

7일 법조계에 따르면 서울중앙지법 3-1민사부(부장 강두레)는 A(63)씨가 국가를 상대로 낸 소송에서 이같이 판시했다. 법원은 대한민국이 A씨에게 150만원을 배상하라고 판시했다.

A씨는 2022년 7월께 문재인 전 대통령 사저가 있는 경남 양산 평산마을에서 1인 시위를 했다. 당시 A씨는 사저 인근 도로에서 “문재인을 구속하라”고 외쳤다. 현장에 있던 경찰관 2명이 수차례 경고했으나 A씨는 불응했다. 신원 확인 요구에도 응하지 않자 A씨를 현행범으로 체포했다. 뒷수갑을 채웠다.

경찰은 A씨를 파출소로 인계했다. 조사한 뒤 약 1시간 후에 석방 조치했다. 경찰은 A씨를 경범죄처벌법 위반(인근소란) 혐의로 기소했지만 무죄가 확정됐다. 1·2심에서 무죄가 선고됐다.

이후 A씨는 국가를 상대로 책임을 물었다. 재판 과정에서 A씨 측은 “경찰의 위법한 현행범 체포로 정신적 손해를 입었다”며 “수갑을 채우는 과정에서 양측 손목 타박상으로 전치 2주 진단을 받았다”고 주장했다.

형사소송법·대법원 판례에 따르면 현행범 체포를 위해선 도망 또는 증거인멸의 우려가 있어야 한다. 특히 A씨의 혐의인 경범죄처벌법 위반은 경미한 범죄라 주거지가 불명한 경우에 한해 현행범 체포가 가능하다.

법원은 “당시 상황을 종합하면 경찰이 A씨를 위법하게 현행범으로 체포한 게 인정된다”며 A씨의 손을 들어줬다.

재판부는 “당시 A씨가 경찰의 신분을 제시 요구에 응하지 않았지만 A씨 주변엔 시위를 하는 사람이 몇 명 더 있었다”며 “그럼에도 경찰은 A씨의 일행에게 A씨의 주거·인적사항을 확인하거나, 주거에 관한 추가 질문을 하지 않은 채 현행범 체포절차에 나아갔다”며 “이는 형사소송법에 어긋난다”고 판시했다.

이어 “당시 A씨는 경찰관을 핸드폰으로 촬영하고 있었을 뿐 도주하려는 듯한 모습을 보이지 않았다”며 “경찰관이 소지한 캠코더, 바디캠에 A씨의 얼굴·행동이 촬영되고 있었으므로 A씨가 도망가거나 증거를 인멸할 염려가 있다고 보기도 어려운 상황이었다”고 지적했다.

재판부는 경찰이 A씨를 체포하며 미란다 원칙을 고지하지 않은 것도 문제라고 봤다. 법원은 “당시 체포의 이유, 변호인 선임권 등을 고지하지 않았다”며 “체포 당시 A씨가 적극적으로 저항하지 않았는데도 체포 당시부터 석방 직전까지 계속 뒷수갑을 사용해 A씨의 양측 손목에 타박상을 입혔다”고 밝혔다.

법원은 “경찰관의 불법행위로 A씨가 손해를 입었다”며 “국가배상법에 따라 대한민국이 손해를 배상할 책임이 있다”고 결론 내렸다. 그러면서 위자료의 액수는 150만원으로 정했다.