[헤럴드경제=김유진 기자] 미국 디자인 협업툴 기업 피그마(Figma)가 상장 후 첫 실적에서 매출 41% 증가와 흑자 전환을 기록했다. 하지만, 주가는 실적과 반대로 반토막 났다. 상장 첫날(7월 31일) 115달러에 마감했던 주가는 불과 한 달 만에 59달러대로 추락했다. 시가총액도 300억 달러 안팎에서 160억 달러 수준으로 줄어들었다.

실적 자체는 나쁘지 않았다. 2분기 매출은 2억4,960만 달러로 전년 대비 41% 늘었고, 순이익은 84만 달러로 흑자 전환했다. 3분기 매출 전망(2억6,300만~2억6,500만 달러)과 연간 매출 가이던스(10억2,000만 달러)도 시장 예상치를 웃돌았다. 그럼에도 불구하고 3일(현지시간) 시간외 거래에서 주가는 13% 넘게 급락했다. 직원 보유 지분 25%가 보호예수에서 풀리며 매물 부담이 단기 충격으로 작용한 탓이다.

이같은 상황은 상장 전 장밋빛 전망과 대비된다. 미국 투자은행 DA 데이비드슨(DA Davidson)은 IPO 직전 보고서에서 “피그마는 향후 12~18개월간 추가 소프트웨어 IPO를 이끌 이상적인 후보”라며 “성장성과 수익성, 기술 측면에서 모든 조건을 충족한다”고 평가했다. 상장 이후 미국 경제전문지 배런스(Barron’s, 다우존스 계열)는 “피그마의 주가수익비율(PER)이 200배에 달해, 어도비(17배)에 비해 지나치게 비싸다”며 고평가 리스크를 지적했다. 실제 월가 애널리스트 11곳 중 매수 의견은 4곳에 그쳤고, 평균 목표주가는 75달러 수준에 머물고 있다.

업계에서는 피그마의 가장 큰 리스크로 과도한 밸류에이션과 경쟁 심화를 꼽는다. 반대로 매출 성장세를 꾸준히 이어가고 흑자 구조를 안정적으로 정착시킨다면 반등 여력을 확보할 수 있다는 평가가 나온다. 협업 툴 시장에서 점유율 확대와 신규 기능 도입을 통해 성장 스토리를 증명하는 것이 향후 주가 흐름의 관건이 될 전망이다.

실제로 글로벌 증시에는 피그마처럼 IPO 직후 부진을 겪은 루키 종목들이 빈번하다. 그 가운데는 기업 가치를 증명해 주가 반등을 이뤄낸 사례도 적지 않다.

팔란티어는 2020년 직상장 당시 9달러 선에서 출발한 주가가 락업 해제 때 8달러 초반까지 떨어졌다. 이후 AI 붐과 미국 정부·방산 프로젝트 수주 확대에 힘입어 현재는 20달러 중반대 주가를 형성했다. 엔비디아도 상장 초기 1999년 공모가 12달러에서 8달러대까지 밀리며 고평가 논란이 뒤따랐지만, GPU·AI 시장 성장에 힘입어 올해는 120달러 선을 웃돌며 세계 시가총액 1~2위를 다투고 있다.

스포티파이는 2018년 직상장 당시 165달러에 출발했지만 첫해 말엔 100달러 초반까지 밀렸다. 그러나 가입자 증가세와 광고·유료모델 안착 덕분에 최근 주가는 300달러대에 재진입했다. 우버는 2019년 IPO 당시 공모가 45달러에 상장했으나 곧바로 30달러 밑으로 주저앉으며 ‘실패한 IPO’라는 평가를 받았다. 하지만 흑자 전환과 배달 서비스 성장으로 현재는 60달러 안팎에서 거래되고 있다.