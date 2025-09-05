[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천시 서구 강소연구개발특구 생산거점지구인 검단2일반산업단지 특구개발사업의 실시계획이 인천광역시로부터 5일 승인·고시됐다.

인천도시공사(iH)에 따르면 검단2일반산업단지는 환경산업을 특화분야로 하는 인천 강소연구개발특구의 생산거점지구로 조성된다.

도시공사는 환경기술 연구개발과 기업 유치를 위한 친환경 신산업 생태계를 조성하고 인천 북부권역 균형발전 실현과 지역경제 활성화에 기여하는게 목표다.

또 이번 사업을 통해 연구개발 기반과 산업단지를 연계해 기술 실증·사업화가 가능한 공간을 마련하고 수도권 서북부의 대표적인 환경산업 클러스터로 발전시킬 계획이다.

사업시행자인 공사는 승인 고시를 계기로 토지보상, 단지조성공사 등 본격적인 사업 추진에 속도를 낼 예정이다.

류윤기 인천도시공사 사장은 “이번 실시계획 승인은 인천 서구 강소연구개발특구가 성공적으로 자리 잡는 중요한 이정표가 될 것”이라며 “환경산업을 선도할 수 있는 기반을 구축하고 미래 산업 중심지로 성장하도록 최선을 다하겠다”고 말했다.