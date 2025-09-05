한국지방행정연구원 개원 41주년 기념 세미나 축사서 밝혀 “자치분권과 국가균형성장, 지방시대위원회와 한국지방행정연구원이 앞장”

[헤럴드경제=이태형 기자]김경수 지방시대위원장은 5일 “새 정부가 추진하는 핵심 성장전략인 ‘5극 3특’ 정책은 수도권과 비수도권이 상생하며 발전하는 대한민국의 새로운 패러다임”이라고 말했다.

김 위원장은 이날 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 ‘한국지방행정연구원 개원 41주년 기념 세미나’ 축사에서 “5대 초광역권의 동반 성장과 3대 특별자치도의 자치권 강화·특화 발전을 통해 수도권 집중을 넘어 권역별 혁신과 경쟁력을 키워갈 것”이라며 이같이 밝혔다.

김 위원장은 특히 지방시대위원회와 한국지방행정연구원이 지난 20여 년간 함께 국가 균형발전의 길을 모색해 온 과정을 설명하며 “지방시대위원회와 지방행정연구원은 국가 균형성장과 자치분권을 실질적으로 실현하기 위해 긴밀히 협력해 왔고, 앞으로도 새로운 정책 방향을 함께 그려나갈 든든한 동반자가 돼야 한다”고 강조했다.

지방시대위원회는 앞으로도 자치분권과 국가균형성장의 실질적 구현을 위해 한국지방행정연구원 등 연구기관과 학계, 지방정부와 긴밀하게 협력해 이재명 정부의 균성성장 전략을 구체화한다는 계획이다.