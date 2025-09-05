금융서비스 관련 업무 종사자 대상 주2회 진행

[헤럴드경제=경예은 기자] 금융투자협회 금융투자교육원은 금융 관련 서비스 기획 및 개발 업무 종사자를 위한 머신러닝(Machine learning) 실습 집합 과정 교육생을 오는 25일까지 모집한다고 5일 밝혔다.

해당 과정은 금융서비스 관련 업무 종사자를 대상으로 인공지능(AI) 개발자와의 협업에 필요한 머신러닝 관련 핵심 개념을 이해할 수 있도록 실무 위주 교과로 구성됐다.

교육 과정은 ‘머신러닝 개발도구와 주요 핵심 모델’, ‘다양한 머신러닝 모델과 고급 주제 등의 과목’으로 구성돼 있다. 각 회차별로 교육생은 ▷머신러닝 소개 ▷금융 빅테이터 수집과 분석 ▷머신러닝 평가 지표 ▷머신러닝 모델 종류 ▷머신러닝 사례 연구 등에 대해 배울 예정이다.

현업 전문가의 기초 강의 외에 머신러닝 관련 실습을 통해 단기간에 금융서비스 개발에 필요한 도구와 핵심 모델에 대해 학습하고, AI를 이용한 데이터분석 관련 실무 역량을 강화할 수 있을 것으로 기대된다는 것이 금융투자교육원의 설명이다.

교육 기간은 10월 15~16일 총 2일간 16시간이며, 서울 영등포구 금융투자교육원에서 주 2일 주간에 진행될 예정이다.