[헤럴드경제=김보영 기자] 경기도 광명시에서 휴대전화 소액결제 피해를 봤다는 신고가 잇따라 접수돼 경찰이 수사에 나섰다.

4일 광명경찰서에 따르면 경찰은 지난달 27∼31일 새벽 시간대 휴대전화에서 모바일 상품권 구매, 교통카드 충전 등 명목으로 수십만원이 빠져나갔다는 신고를 접수했다.

현재까지 파악한 피해자 수는 26명으로 피해액은 총 1769만원이다. 피해자들은 모두 KT를 이용 중이며, 광명시 소하동에 거주하고 있는 것으로 전해졌다. 특히 일부는 같은 아파트에 살고 있다고 한다.

자신을 ‘소하동에 거주하는 KT 이용자’라고 밝힌 한 피해자는 한 온라인 커뮤니티를 통해 “상품권 구매 사이트의 회원 가입이나 결제 관련 인증 문자가 전혀 오지 않았고, 새벽 시간에 한도 상향까지 해서 소액 결제가 된 상황”이라며 150만원 이상의 피해를 봤다고 전했다.

처음 신고받은 광명경찰서는 해킹 범죄일 가능성에 무게를 두고 해당 사건을 경기남부경찰청으로 이첩한 상태다.

경찰 관계자는 현재로선 해킹이라고 단정지을 수는 없는 상황”이라며 “더 수사를 해 봐야 정확한 경위를 알 수 있다”고 말했다.

사이버 침해를 조사하는 한국인터넷진흥원(KISA)은 “스미싱에 의한 악성 앱 감염 등 여러 가능성을 놓고 피해 사실 및 원인을 파악하고 있다”고 밝혔다.