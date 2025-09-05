[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 영등포구(구청장 최호권·사진)가 오는 19일부터 20일까지 대한민국 최초의 맥주 공장 터였던 영등포공원에서 ‘제1회 원조맥주 축제’를 개최한다고 5일 밝혔다. 이 자리에서는 구민 노래자랑 결승전도 열린다.

우리나라 맥주 산업은 1933년 영등포에 2개의 맥주 공장이 세워지며 시작돼, 오늘날 오비(OB)맥주와 하이트진로로 이어진다. 이후 1990년대 생산시설 이전으로 맥주 공장이 철거되면서 그 자리에는 영등포공원과 아파트가 들어섰다.

이번 축제는 옛 오비맥주 공장 터라는 역사적 의미를 살려, 대표 브랜드인 ‘카스(CASS)’가 참여해 시음 행사와 다양한 이벤트를 선보인다. 전국 12개 수제맥주 업체가 참여해 70여 종의 맥주를 경험할 수 있다. 푸드트럭에서는 맥주와 어울리는 30여 종의 먹거리를 제공한다.

시민이 직접 참여할 수 있는 ‘러닝크루 챌린지’도 진행한다. 이달 9일부터 20일까지 영등포 어느 구간이든 2㎞ 이상 달린 뒤, 사회관계망 서비스(SNS)에 인증 사진과 함께 ‘#영등포 원조맥주축제’ 해시태그를 남기고 축제 현장에서 인증하면 카스(CASS)에서 ‘카스 제로’ 2캔을 증정한다.

축제의 분위기를 더하는 공연도 풍성하다. 19일 오후 6시 맥주 점등식과 함께 개막식이 진행되며, 저녁 8시 30분부터는 인기 밴드 ‘크라잉넛’의 축하공연이 펼쳐진다. 20일에는 가수 김수찬, 일렉트로닉 댄스 뮤직(EDM) 공연과 구민 노래자랑 결승전 등의 무대가 이어진다.

이 밖에 ‘내가 직접 만드는 수제맥주’, ‘병뚜껑을 넣어라’ 등 다양한 체험형 이벤트가 마련돼 세대와 취향을 아우르는 즐길 거리를 선사한다.

최호권 영등포구청장은 “영등포가 대한민국 맥주산업의 본고장이자 원조도시로서, 과거와 현재를 연결하고 모두가 하나 되어 함께 즐길 수 있는 상징적인 축제를 마련했다”라며 “러닝크루 행사 등 다양한 이벤트에 참여하고 시원한 맥주 한 잔의 여유도 즐겨보시기 바란다”라고 전했다.