아고다, 아시아 로컬여행지 평창 등 선정 非아시아 로컬, 미국 유타주 亞손님 북적

[헤럴드경제(미국 유타주 솔트레이크시티)=함영훈 기자] 디지털 여행 플랫폼 아고다는 아시아 최고 ‘로컬 탐방 여행지’로 대한민국 평창을, 대만 컨딩, 베트남 사파 등과 함께 톱10에 진입시켰다.

평창은 2018년 역대 가장 경제적으로 성공적인 동계올림픽 개최지로 유명하다. 자연과 문화가 어우러진 평창은 ‘한국의 알프스’로 불리는 양떼 목장, 하늘 목장, 삼양목장 등을 갖고 있으며, 여름에는 시원한 바람을, 겨울에는 눈 덮인 설경을 선사한다.

소설 ‘메밀 꽃 필 무렵’의 배경지인 봉평면에서는 매년 ‘효석문화제’가 개최된다. 방문객들은 메밀꽃밭 산책과 함께 버스킹 공연, 야시장, 전통 등 달기 등 다채로운 볼거리와 즐길거리를 경험할 수 있다.

평창군은 2018년 동계올림픽 개최지로도 유명하다. 스키와 스노보드 등 각종 겨울 스포츠를 즐길 수 있어, 아름다운 자연경관과 다양한 액티비티를 경험하고자 하는 여행객들의 방문이 이어지고 있다.

아고다가 아시아에서 평창을 낙점했다면, 아시아가 아닌 지역에서 동계올림픽 성공을 기반으로 로컬여행지의 세계적인 입지를 구축한 곳은 단연 미국 솔트레이크시티(미주 사람들은 줄여서 ‘솔렉’이라 부름)를 들수 있다.

유럽과 미주는 물론 아시아지역에서도 솔렉에 대한 관심이 커지고 있다. 대한항공, 한국의 경기도, 인천시 등과 협업하고 있는 델타항공의 솔트레이크시티발 유일한 아시아 노선인 인천왕복 비행기가 지속적으로 만석을 기록하며 한국인은 물론 일본, 중국인들 까지 유타주의 중심도시로 실어나르고 있다.

솔트레이크시티는 ▷2002년 동계올림픽의 성공적 개최, ▷평창이 경제,문화,운영면에서 최고점을 받고도 제대로 하지 못한 부분, 즉 올림픽 유산들의 온전한 대중적 활용 ▷도시브랜드의 급상승 ▷관광, 첨단기술 등 다른 산업의 동반 상승 ▷주민들의 재차 지원과 단합에 의한 2034년 동계올림픽 개최 성공 등 역대 가장 모범적인 동계올림픽 관광지이자 로키산맥 옆 사계절 산악여행지로 각광받고 있다.

솔트레이트 시티는 주민들의 절대적인 지지와 참여속에 성공적인 흑자올림픽을 달성했다는 점, 자연과 문화가 어우러지는 여행지라는 점, 미주의 스위스로 불릴 정도로 빼어난 경관을 가진 점 등은 평창과 빼닮았다.

미국관광청(BRAND USA)과 활발한 연계활동을 벌이고 있는 솔트레이크 관광청(VISIT SALT LAKE)의 리얀 맥 홍보담당 바이스프레지던트는 “올림픽 유산을 활용하는 것 외에 흥미로운 역사문화, 로키자락의 청정생태, 소금호수, 소금사막, 남부의 마이티5 절경지대가 매력적이며, 최근 첨단기술 개발이 활발히 진행되면서 고소득, 고학력 이주민들도 늘고 있다”면서 날로 발전하는 유타주와 솔트레이크가 2034 올림픽 재개최를 통해 더 큰 도약을 준비하고 있다는 소식을 전했다.