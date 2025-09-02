[헤럴드경제=김보영 기자] 58세에 쌍둥이를 출산한 ‘국내 최고령 산모’ 박미순(71)씨의 사연이 화제다.

지난 1일 방송된 tvN STORY ‘화성인이지만 괜찮아’에는 폐경 12년 만에 첫 임신에 성공한 박씨가 출연해 늦은 나이에 임신할 수 있었던 비법을 공개했다.

1985년 결혼한 박씨는 오랫동안 아이가 생기지 않아 여러 시술을 받았다고 한다. 박씨는 “결혼하면 아이가 바로 생길 거라 생각했는데 안 생겼다”며 “병원에서 검사를 해보니 나팔관이 폐쇄됐다고 하더라”고 말했다.

그는 10년간 시험관 시술을 시도하며 갖은 노력을 했지만 아이는 생기지 않았고 결국 45세에 폐경을 맞았다. 하지만 그로부터 12년이 지나고 기적 같은 일이 벌어졌다. 다시 생리가 시작된 것이다.

박씨는 곧바로 유명 난임 전문의에게 메일을 보내 도움을 구했으나, 산부인과 측 반응은 회의적이었다. 그는 “기능에 이상이 없는지 검사를 받게 해달라고 부탁했는데, 울면서 사정해도 산부인과에서 모두 거절했다”고 말했다.

의학계에서 여성은 35세 전후부터 가임력이 서서히 떨어지고, 40대 중후반에는 난소의 난포 수와 질이 급격히 감소하면서 임신 가능성이 현저히 낮아진다고 본다. 40세 이상의 여성이 임신 가능성은 약 5% 정도로 평가된다.

시험관 시술을 거절당한 박씨는 건강한 몸을 만들어 재도전하기로 결심했다. 그는 “몸을 만들어야 겠다고 다짐했다”며 “당시 56살이었는데 신체나이를 12살 줄이면 44살이니 가능할 것 같았다”고 말했다.

박씨는 한의원을 다니며 밀가루, 튀김, 커피를 끊고 채소 위주로 식습관을 바꿨고 2년간 운동을 꾸준히 병행했다. 다시 찾은 산부인과에서 박씨는 신체 나이 38세로 진단받아 시험관 시술을 시도할 수 있었다. 실제 나이 보다 20년 가까이 젊게 나온 것이다. 그리고 첫번째로 시도한 시험관 시술에서 남매 쌍둥이 임신에 성공했다.

2012년 9월 쌍둥이는 각각 체중 2.23㎏, 2.63㎏으로 건강하게 태어났다. 환갑을 앞둔 58세에 엄마가 된 박씨는 “엄마라는 소리가 정말 듣고 싶었다”며 “유모차만 봐도 속상했는데 58년간 가슴앓이했던 일이 이뤄졌다”고 되돌아봤다. 이어 “40대에도 나이가 많다고 포기하고 싶다는 분들이 있는데 ‘마음만 먹으면 할 수 있다’고 말해주고 싶다”고 말했다.

당시 박씨는 국내 최고령 산모 출산 기록을 경신하며 뉴스를 장식하기도 했다. 출산을 도왔던 서울아산병원 산부인과 김암 교수팀은 “산모가 음식 조절과 운동 등에서 대단한 열정을 보여왔다”며 “이번 출산은 인간 승리이며 다 같이 축하할 일”이라고 말했다.