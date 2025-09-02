[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]경기도는 해외 국부펀드 투자유치 촉진과 유망 투자기회 발굴을 위해 2일 기획재정부와 공동으로 ‘국제투자협력 설명회’를 개최했다.

수원컨벤션센터에서 열린 행사에는 기획재정부, 경기도청, 산업은행, 경기도경제과학진흥원, 경기도내 기업·협회 등 관계자 70여 명이 참석했다.

이번 설명회는 2023년 1월 아랍에미리트(UAE) 대통령의 300억 달러 규모 대(對)한국 투자계획을 계기로 구축된 한-UAE 투자협력 채널을 기반으로 마련됐다. 카타르·사우디·싱가포르 등으로 확장되고 있는 글로벌 투자협력 네트워크의 주요 내용과 성과를 소개하고, 경기도의 우수 기업들이 이 협력 채널을 통해 유수의 해외 국부펀드로부터 투자를 유치하고, 나아가 글로벌 시장에 진출할 수 있는 방안을 안내하는 자리였다.

공동 주최기관인 기획재정부에서는 최지영 국제금융심의관이 참석해 “글로벌 국부펀드들이 반도체, 바이오·헬스, AI, 친환경 에너지 등 첨단산업 분야에서 국내 기업들과의 투자협력에 높은 관심을 보이고 있다”고 글로벌 금융시장의 동향을 전하며, “경기도를 비롯한 지자체와 긴밀히 협력해 유망 기업들을 해외에 적극 소개하고 투자를 유치하겠다”는 의지를 밝혔다.

설명회에서는 산업은행의 글로벌 투자협력 채널 소개에 이어 쇼룩 파트너스가 중동 글로벌 펀드 투자유치도 소개했다. 쇼룩 파트너스는 UAE 국부펀드 뿐만 아니라 두바이 정부펀드, 사우디벤처투자 등 7개의 중동 국부펀드에서 투자받은 유일한 중동 벤처투자사(VC)로 중동지역 투자유치에 대한 현장감 있는 소개로 참석자의 이해와 호응을 이끌어냈다.

경기비즈니스센터(GBC) 두바이사무소에서도 중동시장 진출 및 투자유치 전략을 공유했다.

경기도는 앞으로도 외국인 투자유치 뿐만 아니라 국제투자협력 설명회 등을 통해 도내 기업의 투자유치 역량 강화를 적극 지원할 계획이다.

유소정 경기도 투자진흥과장은 “이번 설명회가 도내 기업들의 해외자본 유치와 글로벌시장 진출에 새로운 기회를 열어주는 중요한 출발점이 될 것”이라며 “기획재정부, 산업은행 등 유관기관과 지속적인 협력을 통해 더 많은 기업들이 성공적인 해외진출을 이룰 수 있도록 경기도가 적극 지원하겠다”고 말했다.