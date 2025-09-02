㈜메사코사, 스페인 YAKSOK에 5만달러 선적 예정

[헤럴드경제(광양)=박대성 기자] 광양시 소재 화장품 기업 ㈜메사코사가 스페인 K-뷰티 전문 판매업체 ‘YAKSOK 코스메틱스와 유기농 매화수 화장품 수출 계약을 체결했다.

2일 광양시(시장 정인화)에 따르면 전날 계약식은 ㈜메사코사 복영옥 대표와 YAKSOK 아니카 디아즈 리나레스 대표, 광양시 농업기술센터 탁영희 소장이 참석했다.

수출되는 제품은 메사코사의 ‘살베오(Salveo)’ 브랜드 스킨케어 라인으로 ▷매화수 토너 ▷매화수 세럼 ▷매화수 크림 3종이며 계약 규모는 5만불이다.

‘살베오’ 제품은 광양에서 재배한 유기농 매화를 원료로 개발됐으며, 유기농 천연 화장품 인증(COSMOS)을 비롯해 비건, 클린뷰티, 유럽 및 영국 화장품 인증, 유아시아 인증 등을 획득했다.

아니카 디아즈 리나레스 대표는 “유럽 소비자들이 원하는 친환경·클린뷰티 기준을 충족하는 제품을 찾던 중 메사코사의 매화수 화장품에 주목했다”며 “이번 계약을 계기로 스페인을 넘어 유럽 전역에 매화수 브랜드를 널리 알리고 싶다”고 말했다.

메사코사는 유기농 화장품 뿐만 아니라 천연 비누, 아로마 오일, 두피 및 모발 케어 제품 등 다양한 라인업을 갖추며 유기농 화장품 시장에 진출했다.