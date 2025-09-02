[헤럴드경제=최원혁 기자] 남편의 연금이 욕심나 결혼을 결심한 여성이 뒤늦게 자신이 여섯 번째 아내라는 사실을 알고 충격받았다.

지난 1일 YTN 라디오 ‘조인섭 변호사의 상담소’에서는 5년 전 쉰 살의 나이에 지금 남편과 재혼한 여성 A씨의 사연을 소개했다.

A씨는 고속열차를 운행하는 기장 남편과 와인 동호회에서 처음 만났다. 그는 “외모도 멋있었지만 30년 경력의 든든한 직업과 노후 연금이 큰 매력으로 다가왔다. 솔직히 말해 이 사람과 함께하면 연금을 받을 수 있겠다는 생각에 더욱 욕심이 났다”고 밝혔다.

A씨는 “그런데 혼인신고 하러 갔을 때 충격적인 사실을 알게 됐다. 남편에게 이혼 경력이 있다는 건 알았지만 제가 무려 여섯 번째 아내였다”며 “알고 보니 남편은 직업 특성상 전국을 다니면서 외박했고 그 지역 여자를 만나 결혼을 반복해 왔다”고 했다.

A씨는 “그 여자들 역시 남편의 안정적인 직장과 연금을 보고 결혼했을 거다. 저 역시 연금을 생각하며 결혼했기 때문에 남편의 과거를 애써 묻어뒀다”면서도 “하지만 남편은 그 버릇을 고치지 못했고 지금도 지방 운행을 갈 때마다 다른 여자들을 만나며 바람피우고 있다”고 했다.

그는 이러한 사실을 알면서도 이 나이에 또 이혼하는 게 자식들한테 부끄러워 애써 모른 척하고 살아가고 있다고 토로했다.

그러면서 “전 남편의 외도를 문제 삼기보다 제 노후를 지키는 게 더 중요하다. 훗날 남편과 이혼하게 될 경우를 대비해 제가 남편의 연금을 나눠 받으려면 어떤 조건이 필요한지 궁금하다”고 조언을 구했다.

임경미 법무법인 신세계로 변호사는 “배우자의 연금을 신청하려면 먼저 이혼한 상태여야 하고 이혼한 배우자와 혼인 기간 중 국민연금 보험료 납부 기간이 5년 이상 돼야 한다”며 “이혼한 배우자가 노령연금의 수급권을 취득하고 본인도 노령연금을 수령할 수 있는 나이에 도달해야 한다. 이러한 자격을 갖추면 5년 이내에 분할연금을 청구할 수 있다”고 설명했다.

이어 분할연금 선청구 제도가 있다며 “이혼 일로부터 3년 이내에 분할연금을 미리 청구할 수 있다. 이혼 후 일단 청구해 두고 나중에 분할연금 수급 조건이 모두 달성되면 연금을 받을 수 있다. 국민연금공단에서도 이혼한 배우자에게 이러한 수급 청구권을 고지하는 절차가 있다”고 했다.

다만 배우자의 연금을 전부 나누는 게 아닌 결혼 기간에 해당하는 부분만 절반씩 나누는 것이라고 강조했다. 아울러 협의나 판결을 통해 나누는 비율을 조정할 수도 있다.임 변호사는 “최근에는 법이 바뀌어서 별거하거나 가출하는 등 실제로 같이 살지 않은 기간은 혼인 기간에서 빼고 계산한다”고 했다.