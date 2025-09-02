수도권 수련병원 77.2%, 비수도권 74.3%

[헤럴드경제=이태형 기자]올해 하반기 모집을 통해 8000명에 가까운 전공의들이 수련 현장에 복귀한다. 이로써 전공의 인력이 의정 갈등 이전의 76% 수준까지 회복했다.

2일 보건복지부와 수련환경평가위원회에 따르면 2025년도 하반기 전공의 모집 결과, 인턴과 레지던트 등 전공의 총 7984명(모집 인원 대비 59.1%)이 선발됐다.

모집 인원 대비 선발 인원 비율을 연차별로 보면 인턴 52.0%, 레지던트 61.2%였다.

지역별로 선발 인원 비율은 수도권 수련병원이 63.0%, 비수도권 수련병원이 53.5%였다.

이번 하반기 선발 인원과 기존에 수련 중인 인원을 포함한 전체 전공의 규모는 총 1만305명으로, 예년(지난해 3월 기준 임용 대상자 1만3531명) 대비 76.2% 수준을 회복했다. 앞서 올해 6월 기준 전공의 규모는 2532명으로 예년의 18.7%에 그쳤다.

예년 대비 전공의 규모 비율을 연차별로 보면 인턴 61.8%, 레지던트 80.4%다.

지역별로는 수도권 수련병원이 77.2%, 비수도권 수련병원이 74.3% 수준을 회복했다.

과목별로는 내과·외과·산부인과·소아청소년과·응급의학과·심장혈관흉부외과·신경과·신경외과 등 정부의 수련환경 혁신지원 사업 대상인 8개 과목이 예년 대비 70.1%, 그 외 과목은 예년 대비 88.4% 수준이었다.

정은경 복지부 장관은 상당수 사직전공의가 수련 현장에 복귀함에 따라 의료체계 안정화에 기여할 것으로 평가하면서 “지역·필수·공공의료 강화 필요성도 다시 한번 확인된 만큼 관련 정책을 차질 없이 추진하겠다”고 말했다.