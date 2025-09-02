국내 최초 카누슬라럼센터 건립 울산체육공원 내 3만4000㎡ 규모 국제규격 경기장·급류타기 ‘다목적’

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 국내 최초로 국제규격의 경기장이 들어서는 카누슬라럼센터가 오는 2028년 울산시 남구 울산체육공원 내 3만4000㎡ 부지에 들어선다. 사업비는 국비와 지방비 50%씩 580억원이 투자된다.

울산시는 울산을 국내 카누 거점으로 가꾸기 위해 국제카누연맹, 아시아카누연맹, 대한카누연맹과 협약을 맺고 아시아카누연맹 본부를 울산에 유치했다.

센터에는 국제규격인 길이 260m·너비 15m, 관람석 1만5000명의 경기장과 지하 2층·지상 4층·연면적 1800㎡ 규모의 지원시설이 들어선다.

이와 함께 ▷급류타기(래프팅) ▷수상구조훈련센터 ▷빙상장 ▷야외수영장 ▷실내카누연습장이 마련돼 일반 시민들도 다양한 스포츠활동을 즐길 수 있다. 실내카누경기장은 겨울철에도 훈련이 가능하다.

센터가 들어서는 울산체육공원은 축구장·야구장·테니스장 등 대규모 체육시설이 밀집해 주차장이 잘 갖춰져 있는 데다 울산~양산~부산 광역철도 및 울산 도시철도 1호선 개통을 앞두고 있어 전국적 스포츠 거점 역할을 할 것으로 기대를 모으고 있다.

이와 함께 오는 2027년 완공 예정인 문수야구장 유스호스텔(82실, 300명 수용)과 연계하면 숙박도 가능해 국제대회 및 전지훈련장으로서도 역할을 할 것으로 보인다.

김두겸 울산시장은 “울산 카누슬라럼센터는 전문체육인 육성을 통한 올림픽 경기력 향상과 국제대회 유치는 물론, 시민들의 다양한 스포츠 활동에도 유익한 시설이 될 것”이라고 소개했다.