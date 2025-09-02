한은, 택시 서비스 혁신 보고서 서울 자율주행택시 7000대 도입하면 연간 약 1600억원의 소비자잉여 발생

[헤럴드경제=홍태화 기자] 자율주행택시 도입은 불가피하기 때문에 관련 규제를 과감히 완화하고 택시 면허를 매입해야 한다는 주장이 한국은행에서 나왔다.

한국은행은 2일 공개한 ‘자율주행 시대 한국 택시 서비스의 위기와 혁신방안’ 보고서에서 “이미 미국과 중국에서는 자율주행택시가 흔할 정도로 상용서비스가 확대되고 있다”며 이같이 밝혔다.

우리나라는 전통 택시 산업 보호에 초점을 맞춘 각종 규제 탓에 시장이 기술 발전이나 수요 변화에 탄력적으로 대응하지 못하고 있다는 지적이다.

우버(Uber), 그랩(Grab) 같은 공유 서비스가 예시로 제시됐다. 한은 조사에 따르면 뉴욕·런던·싱가포르 등의 택시 시장에서 우버, 그랩과 같은 승차 공유 서비스의 비중은 85% 이상이다. 반면, 서울 택시 시장에서는 전통 택시가 94%를 차지하고 있다.

전통 택시 보호정책은 택시 서비스의 경쟁력 개선에 부정적 영향을 미쳐 심야 등 특정 시간대·지역 택시 부족 현상, 난폭 운전, 외국인 관광객 바가지요금 등 서비스 품질 관련 불만이 끊이지 않고 있다고 한은은 지적했다.

한은은 서울에 자율주행택시 7000대(현재 택시의 10%)가 도입돼 공급 대비 수요가 많은 오후 8시부터 다음 날 오전 2시까지 6시간만 운행해도, 일평균 택시 승차 건수가 약 3만7800건 늘고 연간 약 1600억원 상당의 ‘소비자 잉여’가 추가로 발생할 것이라고 분석했다.

소비자 잉여는 소비자가 택시 서비스를 이용할 때 실제로 지급한 금액보다 더 큰 가치나 만족을 느낄 경우, 그 차이만큼 얻는 경제적 이익을 말한다.

이에 한은은 자율주행택시 시장 진입을 위해 여러 규제를 풀 필요가 있다고 지적했다. 택시면허총량을 초과하는 어떠한 형태의 상용면허도 추가되기 어려운 현행 총량제를 완화하거나, 아예 자율주행택시를 여객자동차법에 별도 사업으로 정의해 독립적 상용면허를 부여하는 방안이 제안됐다.

또 자율주행택시 도입에 앞서 기존 택시 종사자들의 배타적 영업권을 매입해 개인택시 비중 축소를 추진해야 한다고 조언했다.

호주 웨스턴 오스트레일리아(WA) 주 정부가 우버 도입 이후 기존 택시면허 가격이 급락하자, 최저매입가(10만 호주달러)를 보장하면서 택시 면허를 사들여 기존 택시 면허의 99.7%를 매입 완료한 프로그램이 모범 사례로 거론됐다.

추가적 보상으로서 기존 개인택시 사업자에 자율주행택시 기업의 지분 일부를 저렴하게 살 수 있는 선택권을 주는 방법도 제안됐다.

한은은 “과거 우버, 타다 등 승차 공유서비스 도입에 따른 사회적 갈등 이후 한국 내 새 택시 서비스 도입에 회의적 시각이 우세하다”며 “하지만 결과적으로는 혁신 기술이 불러올 택시 산업의 변화를 받아들일 수밖에 없다는 점을 국민과 이해당사자들이 공감하고 기존 택시 산업 연착륙 비용을 사회가 분담하는 방향으로 여론 수렴이 필요하다”고 강조했다.