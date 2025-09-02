세계 3대 IT전시회…獨 5~9일 개최 삼성, 마이크로 RGB TV 등 공개 LG, 고효율냉장고·로봇청소기 선봬 中, ‘미래 일상 바꿀 AI’ 가전 첫선 IFA 권위회복…휴머노이드 로봇 배치

삼성전자와 LG전자가 가전·TV 사업의 동반 침체 속에 독일 베를린에서 열리는 유럽 최대 가전 전시회 ‘IFA 2025’에서 활로 모색에 나선다.

양사 모두 지난해에 이어 올해도 인공지능(AI) 기반 신제품과 홈 설루션을 나란히 선보일 계획이다. 한국을 무섭게 쫓고 있는 중국 가전업체들 역시 ‘미래 일상을 바꿀 AI’를 올해 전시 콘셉트로 내세웠다.

북미와 더불어 세계 최대 가전 시장인 유럽에서 한국과 중국의 ‘AI 국가 대항전’이 이번 IFA의 주요 볼거리로 꼽힌다.

101회째를 맞은 IFA는 미국 CES, 스페인 MWC와 더불어 세계 3대 IT 전시회로 꼽히지만 권위가 예년만 못하다는 지적을 받는다. 올해 엔비디아, AMD 등 AI 반도체 기업을 비롯해 휴머노이드 로봇, 뷰티, 모빌리티 업체들까지 대거 불러들이며 분위기 반등을 노리고 있다.

▶유럽서 베일 벗는 ‘삼성 갤럭시폰·LG 고효율 냉장고’=삼성전자는 4월 DX(디바이스경험)부문장 직무대행을 맡은 노태문 사장의 지휘 아래 IFA 2025 출격 준비를 마쳤다. 그동안 모바일 사업을 총괄해온 노태문 사장은 가전·TV까지 아우르는 DX부문장으로서 가전 종합 전시회에 데뷔한다.

삼성전자는 이번 IFA 2025에서 세계 최초 마이크로 RGB TV, 갤럭시 S25 FE 스마트폰, 2025년형 로봇청소기 등을 선보인다.

갤럭시 스마트폰 신제품 공개 행사도 오랜만에 독일에서 갖는다. 2014년 갤럭시 노트4를 IFA에서 공개한 이후 11년 만이다. 이번 IFA 2025에서 베일을 벗는 갤럭시 S25 FE는 갤럭시 S시리즈의 주요 성능을 유지하면서 사양을 낮춘 보급형 제품이다.

LG전자는 에너지 효율을 중시하는 유럽 특성에 맞춘 냉장고와 세탁·건조를 한 번에 하는 일체형 세탁건조기 등 신제품 25종 공개를 예고했다.

▶삼성·LG 로청기 동시 출격…中 맞서 자존심 회복 노려=국제 전시회에서 삼성전자·LG전자의 제품과 중국 제품 간의 비교 평가는 이제 피할 수 없는 숙명이 됐다.

특히 로봇청소기 대결이 관전 포인트다. 삼성전자와 LG전자가 나란히 2025년형 신제품을 들고 IFA 2025에 나서기로 하면서 중국에 뺏긴 글로벌 소비자의 관심을 가져올 수 있을지 주목된다.

삼성전자가 3월 미디어 행사에서 물통과 오수통이 없는 정수기 같은 자동 직배수 방식의 2025년형 로봇청소기를 공개했지만 LG전자의 제품은 베일에 가려져 있었다.

LG전자가 최근 예고한 신제품은 로봇청소기가 머무는 스테이션을 싱크대 아래 빈 공간에 숨겨 설치공간 부담을 대폭 낮춘 것이 특징이다. 사용하지 않을 때는 로봇청소기가 히든 스테이션으로 들어가 보이지 않는다. 삼성전자처럼 직배수관을 연결하는 자동 급배수 방식을 채택했다.

로봇청소기 시장을 선도하는 로보락을 비롯해 드리미, 에코백스, 나르왈, 모바 등 중국 업체들도 모두 독일에 집결한다. 여기에 대형가전 중심이었던 중국 하이센스도 이번 전시회에서 로봇청소기를 공개한다고 예고해 경쟁이 한층 격화하는 모습이다.

삼성전자의 세계 최초 마이크로 RGB TV에 맞서 하이센스는 RGB 미니 LED TV를 선보인다. TCL은 에어컨, 세탁기, 냉장고 등 AI 기반 가전제품과 최신 초대형 퀀텀닷(QD)-미니 LED TV, 증강현실(AR) 안경 등을 전시한다고 밝혔다.

지난해 IFA 2024에선 삼성전자가 ‘볼리’를, LG전자는 ‘Q9’, 하이센스는 ‘할리’라는 이름의 AI 집사로봇을 나란히 선보였다. 올해도 한층 진화한 한·중 AI 집사로봇 대결이 펼쳐질 전망이다.

▶휴머노이드 로봇·모빌리티 트랙까지…IFA 변신 ‘몸부림’=100년이 넘는 역사를 자랑하는 IFA는 올해 휴머노이드 로봇, 뷰티 기기, 모빌리티 제품들까지 전시장에 대거 배치하며 새로운 도약을 모색하고 있다.

특히 인간의 모습을 똑 닮은 휴머노이드 로봇의 전진 배치가 눈에 띈다. 1월 CES 2025에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 기조연설에 등장한 독일 뉴라로보틱스의 3세대 휴머노이드 로봇 ‘4NE1(포 애니원)’이 관람객의 눈길을 사로잡을 전망이다.

중국 로봇축구대회에서 우승하며 유명세를 탄 부스터로보틱스도 참가한다. 부스터로보틱스는 정교한 손 동작과 관절을 구현한 것이 특징이다. 최근 시리즈 A+ 라운드 투자를 유치하며 승승장구하고 있다. 김현일 기자