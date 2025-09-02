[헤럴드경제=김성훈 기자] ‘윤석열 전 대통령의 구치소 CCTV’라며 19초짜리 영상이 온라인에 확산하며 진위 여부에 대한 논란이 일고 있다.

1일 온라인 상에는 ‘윤석열 수감 영상 유출’ 등의 제목으로 영상이 유포됐다.

영상을 보면 교도관과 양복을 입은 남성이 구치소 독거실로 보이는 장소 밖에 서 있고, 독거실 안을 들여다보던 남성이 난감하다는 표정으로 고개를 돌린다. 독거실 안에는 한 남성이 앉아 있는 모습이 보인다. 이 남성이 윤 전 대통령이라는 것인데, 화질이 좋지 않아 얼굴이 뚜렷이 보이지는 않는다.

차림새 역시 피부색과 비슷한 베이지색 미결수 옷 상하의를 모두 입고 있는 것인지, 탈의한 상태인지 명확히 확인되지 않는다.

이 영상이 윤 전 대통령의 영상인지, 특검팀의 체포 영장 집행 당시 상황인지 명확하지 않은 상황에서 무분별하게 확산되며 재해석되고 있다. 일부 정치 유튜버는 해당 영상을 놓고 라이브 방송을 진행하기도 했다.

해당 영상은 구치소에서 찍힌 영상을 모니터로 재생한 것을 휴대폰으로 다시 찍은 것으로 보인다.

이에 일부 극우 성향 유튜버는 “더불어민주당에서 고의로 유출했다”라고 주장을 내놓기도 했다.

공교롭게도 같은 날 국회 법제사법위원회 소속 더불어민주당과 조국혁신당 의원들은 윤 전 대통령이 수감된 서울구치소를 찾아 CCTV 확인에 나섰다. 윤 전 대통령이 수감 중 특혜를 받았는지 여부를 확인하기 위해서다. 특히 윤 전 대통령이 지난달 특검팀의 체포 영장 집행 시도 당시 수의를 벗은 채 속옷 차림으로 저항한 정황을 CCTV 영상 열람을 통해 확인했다.

민주당 법사위 간사인 김용민 의원은 CCTV 열람 후 “1차 집행에서 윤석열이 속옷 차림으로 누워 집행을 거부하면서 ‘나에게 강제력을 행사할 수 없다’며 강력하게 반발했다”면서 “‘몸에 손대지 마라’고 하거나 ‘변호인을 만나겠다’고 하는 등 반말 위주로 집행을 거부하며 저항했다”고 밝혔다.

김 의원은 “2차 집행을 시도할 때도 이미 속옷 차림으로 자리에 앉아서 성경책으로 보이는 책을 읽으면서 집행을 거부했다”며 “1차 ·2차 모두 속옷 차림으로 (체포영장) 집행을 거부한 게 맞다”고 말했다.

특히 2차 집행 과정에서 ‘특검이 물리력을 행사해 땅에 떨어지며 다쳤다’는 윤 전 대통령 측 주장에 대해선 “거짓말”이라고 말했다. 김 의원은 “윤석열이 갑자기 스스로 의자에서 땅바닥으로 내려앉고는 주저앉아서 집행을 거부한다는 입장만 반복적으로 얘기했다”며 “결과적으로 집행 불능으로 최종적으로 정리되니, 혼자 스스로 일어나 변호인들에게 걸어가는 모습까지 영상으로 확인됐다”고 전했다.

이번 법사위는 관련 영상을 국민에게 공개할지를 추후 결정하기로 했다.

윤 전 대통령 법률대리인단은 전날 입장문을 내고 ‘윤 전 대통령 망신주기’라고 반발했다. 대리인단은 “형집행법에 따르면 CCTV는 수용자 또는 시설을 계호하기 위한 최소한의 범위에서 사용할 수 있는 것”이라며 “헌법재판소 역시 카메라의 각도를 한정하고 중앙통제실에 대한 출입제한 규정을 두는 등 영상기록의 유출이나 오남용의 방지를 강조하고 있다”고 설명했다.