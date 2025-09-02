6일 부터 25개 지하철역 신형 교통카드 키오스크 도입

[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 시내 전 지하철 역사에 신용카드, 스마트폰 간편결제 기능을 탑재한 ‘교통카드 키오스크’가 새로 설치된다. 그동안은 현금결제만 가능했다.

서울교통공사(이하 공사)는 6일부터 25개 주요 지하철 역사에 신형 교통카드 키오스크를 도입, 시범운영에 들어간다고 밝혔다. 공사는 이를 시작으로 신형 교통카드 키오스크 440대를 1~8호선(273개 역, 일부 구간 제외)에 순차적으로 설치할 계획이다.

이번 신형 키오스크 도입은 지난 2009년, 현금으로 일회용 교통카드를 구입하고 충전할 수 있는 기기 도입 이후 16년 만이다. 앞으로는 신용카드로 1회권·정기권·기후동행카드를 충전할 수 있으며, ‘선불카드’는 기존 방식대로 현금 결제 충전만 가능하다. 실물카드(기후동행카드․선불카드․정기권) 구입과 선불카드 권종 변경, 역사 내 고객센터를 찾아가 요청해야 했던 1회권, 정기권 환불도 신형 키오스크에서 직접 처리할 수 있다.

신형 교통카드 키오스크에는 ‘신용카드’ 결제가 우선 적용돼 6일부터 25개 주요 역사에서 이용할 수 있으며, 나머지 248개 역사는 연말까지 순차적으로 도입(4호선 진접선․7호선 부천 구간․8호선 별내선 제외)할 예정이다. 간편결제(카카오페이, 네이버페이, 토스페이 등) 기능 또한 오는 연말까지 순차 도입된다. 공사는 또 일시적으로 대규모 승객이 몰리는 각종 축제, 집회 등에 대비하기 위해 1회권 신용카드 결제 전용 이동형 교통카드 키오스크 15대도 함께 도입한다.

아울러 신형 교통카드 키오스크는 장애인차별금지법의 무인정보단말기 설치 운영기준을 반영했다. 사용자화면과 조작부의 높이는 바닥으로부터 1220mm 이내로 제작하였으며, 교통약자를 위한 낮은 화면 구현과 점자 키패드 및 이어폰 단자를 추가하였다.

마해근 서울교통공사 영업본부장은 “이용 시민의 현금 소지 불편과 교통약자의 접근성을 개선하기 위해 신형 교통카드 키오스크를 도입키로 했다”며 “앞으로도 시민 눈높이에 맞춘 혁신을 통해 안전하고 편리한 지하철 이용 환경을 조성하기 위해 최선을 다해 나갈 것”이라고 말했다.