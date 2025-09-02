10월 한 달간 첫 시행 예술공연, 시티투어버스, 월미바다열차까지

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천 시민 누구나가 누릴 수 있는 ‘1000원 짜리’ 문화티켓이 나온다.

인천광역시는 10월부터 ‘시민의 날’과 ‘문화의 날’을 연계한 ‘대시민 문화의 달’을 지정하고 ‘천원 문화티켓’ 사업을 시행한다고 2일 밝혔다.

‘천원 문화티켓’은 공연, 스포츠, 관광 등 다양한 문화 콘텐츠를 시민 누구나 천원에 즐길 수 있다.

특히 유아, 청소년, 북한이탈주민, 지역아동센터 및 양육시설 아동 등 문화 소외계층을 위한 맞춤형 프로그램을 별도로 마련했다.

인천시는 총 5400여 명에게 ‘천원 문화티켓’ 프로그램을 운영할 계획이다.

프로그램은 ▷시립합창단 연주회와 어린이 명작무대, 시민의 날 음악회와 한국무용 등 예술공연 ▷K리그 축구 경기 관람 ▷시티투어버스 및 월미바다열차 탑승 등 세 가지 분야로 진행된다.

예술공연 분야는 온라인 예매 방식으로, 1800여 명이 대상이다. 이 외에유아 및 초등학교 저학년 학생 800여 명은 단체 관람 형태로 문화 체험의 기회를 갖게 된다.

티켓 정가는 최대 2만원이지만 ‘천원 문화티켓’을 통해 단돈 천원에 관람할 수 있다.

주요 공연은 인천문화예술회관 재개관을 기념한 시립합창단 기획연주회와 어린이 명작무대인 ‘산초와 돈키호테’, 아트센터 인천에서 시민의 날 음악회, 트라이보울의 한국무용 무대 등으로 구성됐다. 공연은 오는 11일부터 온라인으로 예매할 수 있다.

또 10월 26일 인천축구전용경기장에서 열리는 K리그 인천유나이티드와 경남 FC 경기도 천원으로 관람할 수 있다.

만 13세부터 만 18세의 청소년 2000여 명이 대상이다. 10월 22일 온라인에서 예매 개시된다. 청소년 전용 지정 관람구역도 마련된다.

이밖에 10월 한달 간 북한이탈주민 300명에게 인천 시티투어버스와 지역아동센터 및 양육시설 아동 500명을 대상으로 월미바다열차 탑승 기회를 제공한다.

군·구, 센터·시설 등에서 사전 희망자를 취합해 현장에서 본인 확인 후 탑승할 수 있다.

시는 10월 선도적 시행을 통해 내년부터 5월 가정의 달과 10월 시민의 날을 연계해 연 2회 정례적으로 시행할 계획이다.