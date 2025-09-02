거리 품목별 가격동향·대응방향 논의 “주요 성수품 수급상황 선제 점검” 강조 9월에도 수요 확대품목 가공식품 할인

[헤럴드경제=양영경 기자] 이형일 기획재정부 1차관은 2일 “최근 가뭄으로 어려움을 겪는 강릉 등 강원도 지역 급수난에도 배추·감자 등 고랭지작물 생육에 문제가 없도록 총력을 기울여야 한다”고 말했다.

이 차관은 이날 물가관계차관회의를 주재하며 “8월 소비자물가 상승률은 통신요금 할인 등으로 1.7%를 기록했지만, 기상악화에 따른 농축수산물 물가 오름세로 먹거리 가격 부담이 지속되고 있다”면서 이같이 밝혔다.

이 차관은 특히 추석이 한 달 앞으로 다가온 만큼 주요 성수품 수급 상황을 선제적으로 점검하고, 비축물량 공급, 할인지원 등 가용수단을 총동원해 먹거리 물가안정에 대응해야 한다고 강조했다.

정부는 배추 잔여 가용물량 (1만7000톤)을 매일 200~300톤씩 공급하는 동시에 병해충 방제 등 생육관리를 강화한다는 계획이다. 감자는 계약재배 출하물량을 50톤에서 60톤으로 확대하고, 수입(1000톤)과 가을감자 수매비축(1000톤)을 추진한다.

축산물 물가 관리에도 나선다. 한우자조금·한우협회·농협 등과 협력해 한우를 30~50% 저렴하게 판매하는 ‘소(牛)프라이즈 할인행사를 이달 5일까지 진행한다. 돼지고기는 한돈자조금을 활용한 주요 유통업체 할인행사를 16일까지 진행한다.

계란 가격·수급안정을 위해 대형마트와 긴밀히 소통하는 한편, 계란 생산·유통단체 등과 협업해 할인행사 등도 실시할 예정이다. 고등어 등 수산물 가격안정을 위해 할당관세(7~12월·1만톤), 비축 수산물 방출, 할인행사 등도 차질 없이 추진하기로 했다.

가공식품은 지난달까지 식품·유통업체 주관으로 라면·과자 등 수요가 높은 품목 중심으로 할인을 진행한 데 이어 이달에도 업계와 협력해 명절에 수요가 확대되는 품목에 대해 할인행사를 지속할 계획이다.

정부는 이날 회의에서 논의된 내용 등을 바탕으로 9월 중 성수품 물가안정 등 추석 민생안정 대책을 발표할 예정이다.