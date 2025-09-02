[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 구로구(구청장 장인홍·사진)가 지난달 28일 열린 ‘2025년 제24회 보건간호사 직무교육 및 우수사례 발표대회’에서 보건복지부 장관상인 보건간호사 우수사례 부문 금상을 수상했다고 2일 밝혔다.

이번 대회는 대한간호협회 보건간호사회가 주최해 전국 지자체 보건간호사들이 참여한 가운데 지역사회에서 추진한 우수 보건사업과 사례를 공유하고 보건간호사의 전문성과 역량을 강화하는 자리로 마련됐다.

구로구는 치매 사각지대 해소를 위한 ‘기억 지킴 G(지)브로 프로젝트’를 발표해 높은 평가를 받았다.

주요 내용은 ▷서울시 최초로 검진·치료·사후관리까지 한번에 지원하는 ‘기억 동행 이동카’ 운영 ▷주민, 경찰, 시장 등이 함께한 치매 실종 모의훈련 ‘G(지)브로 프로젝트’ ▷전국 최초의 야간 실종 대응 조직 ‘G(지)브로 수호대’ 구성 등으로, 치매 통합 관리의 새로운 모델을 제시했다.

구는 이번 수상을 계기로 치매 돌봄 공백을 해소하고 고령화 시대를 대비한 선제적 정책 추진을 더욱 강화할 방침이다.

장인홍 구로구청장은 “이번 수상은 주민과 기관, 지역사회가 함께 협력해 만든 결과”라며 “앞으로도 치매로부터 안전한 지역사회를 만들기 위해 모든 행정 역량을 집중하겠다”고 말했다.