[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 마포구(구청장 박강수·사진)는 어린이와 청소년들이 도서관의 사회적 기능을 이해할 수 있도록 오는 12월까지 마포중앙도서관 견학 프로그램을 운영한다고 2일 밝혔다.

견학은 마포중앙도서관 어린이 자료실(L층)에서 진행된다. 참여 학생들은 회원증과 독서통장 발급 과정을 배우며 도서관 이용법을 익히고, 아울러 다른 이용자에게 방해가 되지 않도록 지도받으며 자연스럽게 올바른 이용 예절을 배운다.

또한 자유 열람 시간을 통해 스스로 책을 고르고 읽는 경험을 하며, 자료 검색 방법 등 기본적인 이용 교육도 함께 받는다. 이 과정을 통해 학생들은 책을 고르는 즐거움과 함께 도서관을 생활 속 배움과 소통의 공간으로 인식하게 될 것으로 기대된다.

참여 대상은 어린이집, 유치원, 초등학교 등의 단체이며, 회차별 약 20명 내외의 소규모 인원이 안전하게 체험할 수 있도록 운영된다. 특히 유아 단체의 경우 인솔 교사 2명 이상이 반드시 동반해야 한다.

운영 일정은 매주 목요일 오전 10시 30분부터 11시 30분까지 진행되며, 주말과 공휴일은 운영하지 않는다.

견학 신청은 마포중앙도서관 누리집 문화행사마당의 ‘도서관 견학 신청’ 메뉴를 통해 가능하다. 신청자는 온라인에서 가능한 날짜를 확인한 뒤 예약할 수 있으며, 견학 희망일 기준 한 달 전부터 접수할 수 있다.

박강수 마포구청장은 “도서관은 아이들이 세상과 처음 만나는 창이자, 꿈을 키워가는 배움터”라며, “견학을 통해 아이들이 좀 더 쉽게 책과 더 가까워지고, 도서관을 친근하게 느낄 수 있기를 바란다”라고 말했다.