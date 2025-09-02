사법권 독립 침해 우려에도 “국민적 요구” 與법사위원들 중심 내란특별법 필요 주장 국힘 “삼권분립을 무너뜨리는 정면 도전” 與 내부 당론 추진 여부 “더 논의해봐야”

[헤럴드경제=안대용·김해솔 기자] 12·3 비상계엄 사태와 관련한 내란 혐의 사건 전담 특별재판부 설치를 골자로 하는 이른바 ‘내란특별법’(12.3 비상계엄의 후속조치 및 제보자 보호 등에 관한 특별법안)을 두고 더불어민주당이 법원과 정면 충돌하는 모양새다. 법원이 내란특별법에 대해 사법권 독립 침해 우려를 밝히고 있지만, 민주당 소속 국회 법제사법위원들을 중심으로 특별재판부를 만들어야 한다는 주장이 이어지고 있다. 다만 민주당 내에선 내란특별법을 강행할 경우 불필요하게 사법부와 갈등이 깊어질 수 있는데다, 여론 역풍 가능성도 배제할 수 없다는 점에서 당론 추진은 신중해야 한다는 기류도 엿보인다.

민주당 3대특검대응특위 위원장이자 국회 법사위원인 전현희 의원은 2일 MBC 라디오 ‘김종배의 시선집중’에 출연해 “사법부가 내란 종식이라는 헌정질서를 수호해야 하는 가장 최후의 보루이고 가장 막중한 책임감을 가진 기관으로서 그런 역할을 제대로 하고 있느냐, 거기에 대한 국민들의 의구심이 매우 많은 상황”이라고 지적했다.

전 의원은 “사법부가 먼저 스스로 내란 종식이라는 막중한 시대적 과제에 관해 책임감을 가지고, 누가 보더라도 공정하게 또 국민들의 신뢰를 얻을 수 있는 모습을 보이는 것이 선행돼야 된다고 생각한다”며 “그렇지 않기 때문에 지금 내란특별재판부를 만들어야 한다는 국민적 요구가 있는 것”이라고 했다.

같은 당 장경태 의원은 YTN 라디오 ‘뉴스파이팅 김영수입니다’ 인터뷰에서 “(법원이) 사법부의 독립을 침해한다고 하면서 제대로 된 재판을 지연시키거나 방해한다면 사법부의 성역을 스스로 만들고 있는 것”이라며 “국민적 신뢰를 스스로 발로 걷어차고 있는 것”이라고 했다.

지난 7월 국회에 제출된 내란특별법은 수사 단계 영장 청구와 관련해 특별영장전담법관이 전담하도록 하고, 기소 후 재판을 특별재판부가 전담하도록 하는 내용을 담고 있다. 특별재판부 구성 및 영장전담법관 임명을 위해 국회, 법원, 대한변호사협회 추천으로 구성된 9인 위원의 특별재판부후보추천위원회를 설치하도록 하는 규정도 포함돼 있다. 또 내란·외환 혐의가 확정된 사람이 소속한 정당 및 해당 범죄 행위시 소속했던 정당에 대해 정치자금법·정당법에 따라 지급되는 국고보조금을 지급하지 않도록 하는 내용도 담겼다.

사법부는 이 법안에 대해 사법권 독립 침해 우려가 있다며 반발하고 있다. 송석준 국민의힘 의원이 대법원 법원행정처로부터 제출받은 내란특별법에 대한 검토 의견서에 따르면, 법원행정처는 법안에 대해 신중한 검토가 필요하다는 입장을 밝혔다.

야당은 민주당의 내란특별재판부 주장에 대해 “삼권분립을 완전히 무너뜨리는, 헌법과 민주주의에 대한 정면도전”이라고 맹공을 퍼부었다. 송언석 국민의힘 원내대표는 이날 당 원내대책회의에서 “우리 헌법이 삼권분립을 채택하고 사법부 독립성을 보장하는 이유는 국민 개개인의 자유와 인권 보장을 위한 것”이라며 “그런데 지금 집권여당인 민주당에선 내란특별재판부를 만들겠다고 한다. 국회 입법권으로 개별사건의 재판과정을 직접 장악하겠다는 발상”이라고 비판했다.

이 법안은 조만간 법사위에서 본격적으로 논의될 전망이다. 다만 민주당 내부에서도 내란특별법 강행 추진을 두고 부정적 기류가 흐르는 터라 향후 당론으로 추진할 것인지를 두고선 신중한 입장이다. 민주당 원내지도부 관계자는 헤럴드경제에 “당론 추진에 부담을 느끼는 의원들도 있다”며 “당론으로 할 것인지 여부는 좀 더 논의를 해봐야 할 것”이라고 말했다. 문금주 민주당 원내대변인은 이날 당 원내대책회의 후 ‘내란특별재판부 관련해 당 지도부의 정리된 의견이 없는지’에 대한 질문에 “아직 논의되고 있지 않다”고 답했다.