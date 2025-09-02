생산 후 3시간 이상 작업성 유지

한일시멘트와 한일산업이 고온과 장거리 운송에도 품질을 안정적으로 유지할 수 있는 ‘초유지 콘크리트’를 공동 개발했다.

초유지 콘크리트는 생산 후 3시간 이상 작업성을 유지할 수 있는 점이 가장 큰 특징이다. 평균 기온 35℃의 혹서기에도 재료분리 저항성과 유동성(슬럼프) 유지력이 크게 향상됐다. 90분 내에 타설하지 않으면 굳기 시작하는 일반 콘크리트에 비해 두 배 이상의 작업 시간을 확보할 수 있어, 교통 혼잡이 잦은 도심지나 연속 타설이 필요한 대형 공사 현장에 적합하다.

제품 개발에는 한일시멘트의 시멘트 소재 기술과 한일산업의 혼화제 배합 기술이 접목됐다. 양사는 이번 개발을 통해 시공 효율성을 높이는 동시에 건축물의 품질과 내구성 확보에도 기여할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

한일시멘트 기술연구소 관계자는 “건설 현장의 품질 저하 문제를 해결하기 위한 기술적 대안으로 초유지 콘크리트를 개발했다”며 “향후에도 다양한 시멘트 솔루션을 통해 현장 수요에 적극 대응할 계획”이라고 말했다.