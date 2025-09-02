100여개 기관 파트너 참석 아폴로·BC 파트너스 등 글로벌 대형 투자사 전략 발표 예정

[헤럴드경제=경예은 기자] KB증권이 글로벌 투자자와 국내 주요 기업 간 소통과 협업을 위한 ‘KB 코리아 컨퍼런스 2025’를 개최한다고 2일 밝혔다. 행사는 9월 2~3일 이틀간 서울 영등포구 콘래드호텔에서 진행된다.

이번 행사는 글로벌 투자은행 제프리스(Jefferies)와 공동 주관하며 아시아 및 글로벌 시장의 투자 기회를 모색하는 대표적인 기업 설명회(IR) 컨퍼런스로, 약 100개 이상의 해외 기관 고객 및 파트너가 참석할 예정이다.

올해 컨퍼런스에는 세계 금융시장에 대한 인사이트를 제공하는 저명한 글로벌 전문가들이 참여한다. 주요 연사로는 크리스토퍼 우드(제프리스·글로벌 주식전략 총괄), 사이먼 오거스(DSG 아시아 창립자 겸 CEO), 윌 데니어(가브칼 리서치·미국 수석 이코노미스트), 존슨 완(제프리스·아시아태평양 산업 리서치 총괄) 등이 발표에 나선다. 김신 KB증권 글로벌사업그룹장은 ‘한국의 중장기 투자 전략’을 주제로 기조 강연을 진행한다.

이번 컨퍼런스 프로그램은 ▷글로벌 투자 전략 및 증시 전망 ▷아시아 거시경제·정치 트렌드 분석 ▷미국 정책 변화의 글로벌 영향 ▷중국의 2025년 이후 전기차 공급망 전략 ▷빅데이터 기반 투자 인사이트 등 다양한 세션으로 구성된다. 아폴로(Apollo), BC 파트너스(BC Partners) 등 글로벌 대형 투자기관의 전략 발표도 이어질 예정이다.

컨퍼런스 현장에서는 국내외 주요 산업을 대표하는 기업들이 참여하는 IR과 함께 글로벌 투자자들과의 일대일 미팅이 병행되어 실질적인 투자 기회를 모색할 수 있는 장이 마련된다.

김신 KB증권 글로벌사업그룹장은 “올해 컨퍼런스는 글로벌 투자 환경의 변화 속에서 한국과 아시아 시장의 전략적 가치를 재조명하는 계기가 될 것”이라며 “참석자들이 실질적인 투자 인사이트를 얻을 수 있도록 차별화된 콘텐츠를 제공하겠다”고 말했다.