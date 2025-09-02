[헤럴드경제 = 김상수 기자] 시몬스가 복합문화공간 ‘시몬스 테라스(SIMMONS Terrace)’ 개관 7주년을 맞이했다고 2일 밝혔다.

지난 2018년 9월 경기도 이천시 모가면 시몬스 팩토리움 내 4736㎡(1433평) 부지에 문을 연 시몬스 테라스는 지역사회와의 상생을 실천하며 지역 랜드마크로 자리매김했다.

이날 시몬스에 따르면, 올해 8월 기준으로 시몬스 테라스를 찾은 누적 방문객 수는 약 160만명에 달한다. 인스타그램 ‘시몬스 테라스’ 해시태그(#) 누적 게시물 수 역시 12만 4000건을 돌파했다.

시몬스 테라스는 세계 침대 역사를 총망라한 브랜드 뮤지엄 ‘헤리티지 앨리’부터 시몬스 침대 고유의 기술력 체험공간 ‘매트리스 랩’, 최대 규모 쇼룸 ‘테라스 스토어’, N32 플래그십 스토어 ‘N32 스튜디오’, 핫도그 식당 ‘시몬스 그로서리 스토어’, 대전 지역 유명 식료품 편집숍 ‘퍼블릭 마켓’ 등으로 꾸며져 있다. 또한 프랑스 출신의 세계적인 비주얼 아티스트 ‘장 줄리앙’의 작품들도 테라스 곳곳에서 만나볼 수 있다.

특히, 헤리티지 앨리에서는 매트리스 제작에 활용된 다양한 고기계 등 155년을 이어온 각종 아카이브가 전시돼 있다. 헤리티지 앨리에서의 브랜드 경험을 극대화하고자 전문 큐레이터들로 구성된 도슨트 투어도 운영한다. 이 프로그램은 주말 및 공휴일 하루 3회, 평일은 하루 2회 무료 진행된다.

시몬스 테라스는 지역사회와의 공존을 꾀하는 ESG 거점으로도 주목받고 있다. 지난 2018년부터 매년 시몬스 테라스에서 열리고 있는 ‘크리스마스트리 및 일루미네이션 점등’과 ‘파머스 마켓’은 성공적인지역 융합 축제로 평가받는다.

농·특산물 직거래 장터인 파머스 마켓은 이천 지역 농가의 판로 확보와 경제적 자립을 돕기 위한 행사다. 지난해부터는 시몬스 임직원들이 기부한 소장품을 판매하는 업사이클링 부스를 운영하고 있다.

올해 4월 24~27일, 5월 1~6일까지 총 10일간 열린 올해 파머스 마켓에는 누적 방문객 수 약 1만 1000명, 부스 매출은 약 6000만 원을 기록했다.

시몬스 관계자는 “회사와 임직원, 지역 주민이 함께한 발걸음이 7년의 시간을 거쳐 시몬스 테라스를 교류와 문화의 장으로 성장시킨 만큼 그 의미가 더욱 뜻깊다”며 “앞으로도 시몬스 테라스를 중심으로 지역과의 동행을 이어가며, 상생의 가치를 실천해 나가겠다”고 전했다.