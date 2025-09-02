[헤럴드경제(함평)=김경민기자] 전남 함평군(군수 이상익)이 관광취약계층에게 문화 향유 기회를 제공하기 위해 ‘2025 함평군 행복여행 지원사업’을 추진했다.

함평군은 지난달 29일 ‘2025 함평군 행복여행 지원사업’으로 관광 취약계층 39명에게 여수시 일일 여행을 지원했다고 2일 밝혔다.

‘2025 함평군 행복여행 지원사업’은 신체적·경제적 여건으로 관광 활동이 어려운 취약 계층에게 여행을 무료로 제공하는 프로그램이다.

참가자에게는 1인당 18만 원 상당의 여행상품이 제공되며, 70세 이상 고령자 또는 거동이 불편한 장애인의 경우 동반자 1인 포함 최대 36만 원 상당의 상품을 지원받을 수 있다.

참가자들은 오전 7시부터 오후 7시까지 ▲여수 월드서커스 ▲여수 유람선 ▲전라남도해양수산과학관 등 주요 관광지를 둘러보며 뜻깊은 하루를 보냈다.

특히 이번 ‘행복여행’에는 함평군 학교면 소재 복지시설인 ‘시온원’의 아동들도 함께 참여해 의미를 더했다.

여행에 참여한 한 아동은 “함평에서 보지 못했던 다양하고 예쁜 광경들을 볼 수 있어 너무 행복한 시간이었다”며 “행복 여행을 통하여 친구들과 잊지 못할 좋은 추억을 만들 수 있어 기쁘다”고 소감을 전했다.

이상익 함평군수는 “여행을 하며 새로운 것을 느끼는 즐거움은 우리 군민 모두가 누려야 할 소중한 권리”라며 “앞으로도 군민 누구 하나 소외되지 않고 이러한 권리를 누릴 수 있도록 함평군에서 최선을 다해서 지원하겠다.”고 말했다.

한편 함평군 관계자는 9월 초에 ‘2025 함평군 행복여행 지원사업’ 참여자 추가 모집해 더 많은 관광취약계층 군민에게 ‘행복여행 참여 기회를 제공할 예정이다.