9월 한 달간 ‘이츠 와우 감사제’ 진행 와우회원 포장 주문 시 1500원 할인 피자·베이커리 등 매주 인기 브랜드 할인

[헤럴드경제=권제인 기자] 쿠팡이츠가 포장 주문 시 할인 쿠폰을 지원하는 등 9월 한 달간 ‘이츠 와우 감사제’를 진행한다고 2일 밝혔다. 쿠팡이츠는 배달앱 중 유일하게 입점한 모든 매장을 대상으로 중계 이용료 무료 정책을 시행하고 있어, 포장주문 증가 시 외식업주들의 부담이 줄어들 것으로 기대했다.

지난 3월 쿠팡이츠는 공정거래위원회 자율규제와 을지로위원회 배달앱 사회적 대화기구 논의를 통한 성과로 포장주문 서비스에 대한 ‘중개이용료 무료’ 정책을 내년 3월까지 연장한다고 발표했다. 입점한 모든 매장이 대상이며, 주요 배달앱 중 포장서비스 무료 정책을 시행하는 것은 쿠팡이츠가 유일하다.

쿠팡이츠는 ‘이츠 와우 감사제’에서 고객의 1만원 이상 포장 주문에 대해 1500원 할인 쿠폰을 제공한다. 해당 쿠폰은 포장 서비스를 제공하는 모든 매장에 적용할 수 있으며 감사제 기간 중 1회 사용할 수 있다. 고객들은 쿠팡이츠 앱의 ‘포장’ 카테고리에서 원하는 포장 메뉴를 확인해서 주문하면 된다.

또한, 9월 한 달 동안 주차별로 다양한 고객 혜택을 선보일 예정이다. 첫 주에는 오는 7일까지 치킨 3000원 할인 배달 쿠폰을 제공한다. 쿠팡이츠 내 치킨 카테고리에 해당하는 모든 매장에 적용되고, 치킨 매장에서 제공하는 개별 할인 쿠폰과 중복 적용도 가능해 더욱 큰 할인 혜택을 받을 수 있다.

치킨·피자·베이커리 등 ‘인기 브랜드 스페셜 할인’ 기획전도 한 달간 지속 운영한다. 매주 새로운 브랜드 라인업을 선보일 계획으로 참여 브랜드 대상 이용 가능한 할인 쿠폰을 제공한다.

참여 브랜드별 할인 쿠폰 금액과 최소주문금액은 상이하다. 9월 첫 주 뚜레쥬르는 1만7000원 이상 주문에 대해 3000원 할인을 배달과 포장 주문 시 모두 받을 수 있다. 멕시카나치킨은 1만8000원 이상 주문 시 4000원, 피자헛 2만2000원 이상 주문 시 7000원 배달 주문 할인을 오는 7일까지 제공한다.

쿠팡이츠 관계자는 “이번 ‘이츠 와우 감사제’는 와우회원에게는 합리적인 가격 혜택을, 업주에게는 중개이용료 부담 없는 포장 주문을 통한 매출 향상의 기회를 제공하고자 마련했다”며 “앞으로도 고객과 업주 모두가 만족할 수 있는 다양한 혜택을 선보이겠다”고 말했다.