“나이는 숫자에 불과하다.” 오랫동안 인용되어온 말이지만, 최근 들어 이 말이 실제 사회 현상으로 입증되고 있다. 바로 ‘노노(No-老) 세대’의 등장 때문이다. 노노 세대란 ‘늙지 않는 노인’을 뜻하는 신조어로, 단순히 동안 외모를 유지하거나 질병 없이 장수한다는 의미를 넘어선다. 이들은 은퇴 이후에도 새로운 일에 도전하고, 적극적인 여가와 소비, 자기계발을 통해 인생 2막을 주체적으로 설계하는 집단이다. 과거 ‘노년=은퇴=여생’이라는 공식은 이들 앞에서 무력해진다.

우선 가장 눈에 띄는 변화는 라이프스타일이다. 한때 노년의 여가는 바둑, 장기, 근린 산책 정도로 상징되었다. 그러나 이제 시니어들은 캠핑카를 몰고 전국을 누비며, 바이크 투어로 바람을 가르고, 해외 트레킹이나 마라톤 완주를 목표로 삼는다. 필라테스, 크로스핏 등 젊은 세대의 전유물처럼 보였던 운동에도 적극 참여한다. 이들의 SNS에는 손주 사진 대신 헬스장에서의 근력 운동 기록, 여행지에서 찍은 활기찬 사진들이 올라온다. 이는 노년을 수동적이고 정적인 단계로 여겨온 사회적 고정관념을 근본적으로 흔든다.

노노 세대는 단순히 시간을 소비하는 존재가 아니다. 그들은 새로운 도전을 통해 스스로의 가치를 입증한다. 최근 80대의 나이로 미인대회 무대에 오른 모델 최순화 선생님, 60대 이후에 데뷔하여 패션 런웨이를 누비는 김칠두 선생님의 사례는 시니어들이 더 이상 ‘과거의 세대’가 아님을 보여준다. 이들은 젊은 세대에게도 “나이는 한계가 아니라 새로운 가능성”이라는 메시지를 전한다. 특히 시니어 모델 최순화 선생님(당시 나이 81세)은 지난해 9월 30일 미스유니버스 코리아 본선 대회에 진출해 베스트 드레서 상을 수상하기까지 하였다.

경제적 측면에서도 노노 세대는 무시할 수 없는 주체다. 평균 수명 연장과 함께 경제적 기반을 갖춘 이들은 스스로의 행복을 위해 적극적으로 지갑을 연다. 등산복과 여행 상품은 물론, 건강 보조제, 웰니스 서비스, 디지털 기기, 뷰티 제품까지 소비 범위가 넓다. 유통업계는 이들을 겨냥한 ‘시니어 프리미엄 라인’을 강화하고 있으며, 패션·뷰티 업계는 시니어 모델을 전면에 내세워 브랜드 이미지를 재편하고 있다. 실제로 중장년 모델을 활용한 광고 캠페인은 ‘현실감 있는 롤모델’로 소비자의 공감을 얻으며 매출 상승으로 이어지고 있다.

노노 세대의 등장은 단지 소비 시장의 확대에만 의미가 있지 않다. 이는 고령화 사회를 바라보는 시각을 전환시키는 계기가 된다. 지금까지 고령화는 돌봄 부담, 사회적 비용 증가, 세대 갈등 심화 등 부정적인 측면으로만 논의되는 경우가 많았다. 그러나 노노 세대는 고령화 속에서도 새로운 활력을 만들어낼 수 있음을 증명한다. 건강과 자기계발에 투자하며 사회적 활동을 이어가는 시니어들의 존재는 고령화 사회를 ‘위기’가 아닌 ‘기회’로 바라보게 한다.

더 나아가 이들의 태도는 젊은 세대에게도 깊은 울림을 준다. 끊임없이 배우고 도전하며, 새로운 경험을 추구하는 삶의 방식은 단순히 ‘노년의 성공’에 머무르지 않는다. 이는 곧 전 세대가 공유해야 할 삶의 지향점이다. 30대나 40대가 되어서도 ‘늦었다’는 생각에 좌절하기 쉽지만, 노노 세대의 사례는 인생의 어느 시점에서도 새롭게 시작할 수 있음을 보여준다. 나이와 상관없이 배우고 성장하려는 태도야말로 진정한 ‘액티브 시니어’ 정신이다.

100세 시대는 더 이상 먼 미래가 아니다. 한국은 2026년이면 65세 이상 인구가 전체의 20%를 차지하는 초고령 사회에 진입한다. 이 거대한 인구 집단이 사회적 비용으로만 인식된다면 우리 사회는 막대한 부담을 짊어지게 될 것이다. 그러나 이들을 ‘노노 세대’라는 새로운 주체로 바라본다면 이야기는 달라진다. 노노 세대는 일하고 배우고 소비하며, 사회의 활력을 유지하는 중요한 축이 될 수 있다. 결국 노년은 소극적 여생이 아니라 능동적 제2의 인생으로 자리매김할 수 있다.

노노 세대는 우리 사회가 나아가야 할 방향을 미리 보여주고 있다. 늙음은 피할 수 없는 생물학적 과정이지만, 그것을 어떻게 받아들이고 살아가느냐는 전적으로 개인과 사회의 선택에 달려 있다. 나이 들어감을 당당하게 인정하되, 거기에 갇히지 않고 스스로의 가능성을 확장해 나가는 삶. 그것이 바로 노노 세대가 실천하고 있는 새로운 노년의 방식이다.

고령화가 ‘위기’가 아닌 ‘기회’로 전환되는 길은 이미 열려 있다. 그리고 그 길의 선두에는 건강하고 역동적으로 살아가는 노노 세대가 있다. 그들의 당당한 발걸음이야말로 우리 모두의 미래를 비추는 거울이다.

박상도 은퇴설계전문가·前 농협중앙회 교육원 교수