[헤럴드경제=장연주 기자] 다이어트에 효과적인 것으로 알려진 ‘간헐적 단식’이 오히려 심혈관 질환 사망 위험을 높인다는 연구결과가 나와 눈길을 끈다.

1일 영국 BBC에 따르면, 하루 8시간 미만 동안만 음식을 먹는 사람은 12~14시간 이상 음식을 섭취하는 사람 보다 심혈관 질환으로 인한 사망 위험이 무려 135%나 더 높은 것으로 나타났다.

이번 연구는 미국·중국 공동 연구팀이 미국 성인 1만9000여명을 8년간 추적 관찰해 이뤄졌다.

일반적인 사망률과 연관성은 확인되지 않았지만 나이, 성별, 생활습관과 상관없이 심혈관 질환 사망 위험은 뚜렷하게 높은 것으로 나타났다.

특히 흡연을 하거나 기존에 당뇨병, 심장질환이 있는 사람들의 경우, 간헐적 단식이 더욱 위험한 것으로 확인됐다.

그간 간헐적 단식은 효과적인 다이어트 방법으로 주목받았다. 하지만 일부 학자들은 오랫동안 식사를 거르는 일이 기저 질환이 있는 사람들에게는 위험할 수 있다고 경고해왔다.

연구팀은 “식단은 당뇨병, 심장병의 주요 원인이기에 심혈관계 사망률과 연관성이 확인된 것은 놀랄 만한 일이 아니다”고 말했다.

앞서 간헐적 단식의 위험성은 다른 연구에서도 확인된 적 있다.

2020년 한 연구 결과에 따르면, 간헐적 단식을 한 사람들은 근육이 빠지거나 탈수, 두통, 집중력 저하 등 부작용을 겪는 것으로 나타났다.

연구팀은 “언제 먹는지보다 무엇을 먹는지가 중요하다”며 “간헐적 단식이 무조건 위험한 건 아니고 개인의 상태에 따라 다르지만 시간보다는 식단을 고려하는 게 안전해 보인다”고 말했다.