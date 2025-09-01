[헤럴드경제(성남)=박정규 기자]성남문화재단(대표 윤정국)은 가을밤, 시민들의 일상을 더욱 풍성하게 채워줄 특별한 야외 음악 축제를 마련했다.

시민 누구나 도심 속에서 음악을 즐기며 가을의 정취를 만끽할 수 있는 이번 ‘2025 야외 뮤직 페스티벌’은 중앙공원 야외공연장과 을지대학교 성남캠퍼스 운동장, 성남종합운동장 보조경기장 등 성남 곳곳에서 9월부터 10월까지 펼쳐진다.

먼저 중앙공원 야외공연장에서는 오는 9월 6일(토)과 27일(토) 오후 7시, 성남문화재단의 대표 야외 음악 축제 ‘파크콘서트’가 개최된다. 9월 6일에는 감성 보컬 10CM와 믿고 듣는 여성 발라드 듀오 다비치를 만날 수 있고, 27일에는 명품 보컬리스트 김범수와 폭발적 고음이 돋보이는 HYNN(박혜원)의 무대가 이어진다. 가을의 감성과 가장 잘 어울리는 실력파 가수들이 시민들의 마음에 큰 울림을 전할 것으로 기대된다.

오는 13일 오후 7시 을지대 성남캠퍼스 운동장에서 ‘피크닉 콘서트’가 펼쳐진다. 독보적인 감성과 에너지 넘치는 사운드의 모던 록밴드 넬(NELL), 톡톡 튀는 매력의 실력파 보이밴드 엔플라잉(N.Flying)이 함께한다. 이들은 밴드 음악의 열정적인 생동감으로 관객들에게 더 큰 감동을 선사할 예정이다.

올해 새롭게 선보이는 ‘뮤직페스타’는 10월 18일(토) 오후 7시 성남종합운동장 보조경기장에서 열린다. 7080세대를 대표하는 발라드 황제 변진섭과 발라드부터 트로트까지 장르를 넘나드는 실력파 보컬리스트 린의 무대를 만날 수 있다. 두 아티스트의 깊이 있는 감성과 탁월한 가창력이 어우러진 무대로 세대와 장르를 아우르는 진한 감동을 느낄 수 있다.