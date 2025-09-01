[헤럴드경제=나은정 기자] 극심한 가뭄으로 몸살을 앓고 있는 강원도 강릉에서 소방관들에게 무료 커피를 제공하겠다고 밝힌 카페 업주가 2년 전 강릉 산불 때에도 커피를 나눈 것으로 나타나 감동을 주고 있다.

강릉 강문동에서 허씨카페를 운영 중인 허영준 씨는 31일 인스타그램에 “강릉 가뭄에 힘써주시는 수 많은 소방관분들에게 조금이나마 보답하기 위해서 시원한 음료 한 잔이라도 대접하고 싶다”며 커피를 무료로 제공한다고 밝혔다.

허씨는 “제가 할 수 있는 선에서 생수와 일회용컵을 사용하는 디저트를 최소화 하는 등 물 절약에 힘을 쓰고 있는 중에 우연히 소방관분들이 복귀하는 모습을 봤다”며 “돌아가실 때 커피 음료를 제공해 드리니 부담없이 들러 달라”고 했다.

그러면서 “너무 감사한 마음 전할 방법이 이것 뿐이라 편하게 와달라”며 카페를 방문하는 모든 소방관에게 정해진 기한 없이 당분간 무상 음료를 제공하겠다고 강조했다.

허씨는 지난 2023년 4월 강릉 경포 산불 당시에도 소방관들을 위해 무료 커피를 나눈 바 있다.

그는 당시 일반 영업은 아예 접어둔 채 사흘간 산불에 동원된 소방 경찰 군인 등 공무원들에게 커피를 무상으로 제공했다. 허씨의 ‘선한 영향력’이 확산돼 강릉시의 다른 가게들도 이 같은 나눔에 동참하면서 많은 시민과 누리꾼들의 응원과 찬사가 이어졌다.

한편 강릉시에 따르면 지난달 30일 국가소방동원령 발령으로 전날부터 전국 각지에서 총 71대의 소방차가 현장에 투입돼 급수 작업을 이어가고 있다.