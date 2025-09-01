데이터앤리서치 주관 24만개 사이트 포스팅 수 분석

[헤럴드경제=강승연 기자] 제너시스BBQ 그룹은 최근 조사를 통해 국내 치킨 프랜차이즈 중 올해 상반기 온라인 브랜드 관심도 1위를 기록했다고 1일 밝혔다.

이번 조사는 여론 조사 및 데이터 분석 기관인 ‘데이터앤리서치’가 주관했다. 임의로 선정된 국내 치킨 브랜드를 대상으로 뉴스·커뮤니티·블로그와 인스타그램·유튜브·페이스북 등 12개 채널의 24만개 사이트에서 관련 포스팅 수를 분석했다.

BBQ는 15만건이 넘는 관련 정보량을 기록하며 관심도 1위를 차지했다. 전체 포스팅 수 약 46만건 중 약 32%에 해당하는 수치다. 약 10만 건을 기록한 2위 브랜드와 비교해도 압도적인 숫자다.

올해 창사 30주년을 맞은 BBQ는 FC바르셀로나의 아시아 투어 서울 경기를 후원했다. 해당 경기의 티켓 3만장을 패밀리(가맹점주), 소비자들과 나눈 ‘골든티켓 페스타’를 개최했다. 덕분에 자사앱 가입자 수는 동기간 대비 6배, 트래픽은 8배 증가했다.

해외에서도 미국 유타·오리건주 매장 개점을 통해 프랜차이즈 종주국인 미국 내 사업을 확장했다. 중국, 콜롬비아 등 신규 국가 진출도 빠르게 전개 중이다.

BBQ 관계자는 “앞으로도 ‘세상에서 가장 건강하고 맛있는 치킨’을 만든다는 창업 이념을 깊게 새겨 세계인의 사랑을 받는 브랜드로 거듭나겠다”고 말했다.