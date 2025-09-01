[헤럴드경제=이명수 기자] 가수 이문세가 7년 만에 대형 아레나를 순회하는 전국투어에 나선다.

1일 소속사 케이문에프엔디에 따르면 이문세는 오는 11월 29일 광주 유니버시아드 체육관, 12월 13∼14일 서울 올림픽공원 KSPO돔 등 전국 5개 도시에서 아레나 투어 ‘이문세 더 베스트’(The Best)를 개최한다.

이문세가 대형 아레나 투어에 나서는 것은 7년 만이다. 광주와 서울 공연을 시작으로 내년 초까지 대전, 부산, 대구 등지에서 이어진다.

이문세는 투어에서 세대를 아우르며 사랑받은 대표곡을 들려줄 예정이다. 노래가 가진 아날로그 감성과 화려한 무대 연출을 결합한 특별한 무대를 만날 수 있다고 소속사는 예고했다.

케이문에프엔디 이재인 대표는 “이문세의 무대는 늘 새로운 감동과 감각으로 전 세대를 아우르는 특별한 경험을 선사해왔다”며 “이번 아레나 공연은 그 정점이 될 무대”라고 말했다.

‘이문세 더 베스트’ 서울 공연 티켓은 이날 오후 2시부터 놀(NOL)티켓에서 예매할 수 있다.