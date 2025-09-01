28개 국가연구소 스쿨 44개 전공 9월22일~10월16일 온라인 접수

과학기술연합대학원대(UST·총장 강대임·사진)는 2026학년도 전기 석·박사과정 신입생을 모집한다고 1일 밝혔다.

원서접수 기간은 오는 22일부터 다음달 16일까지다. 서류심사와 전공 심층면접을 거쳐 학생을 선발하며, 최종 합격자는 오는 12월 8일 발표된다.

이번 신입생을 선발하는 곳은 한국전자통신연구원(ETRI), 한국생명공학연구원(KRIBB), 한국과학기술연구원(KIST), 한국화학연구원(KRICT) 등 28개 국가연구소 스쿨의 44개 전공이다. 특히 ‘3대 게임체인저’ 기술 분야의 플래그십 전공인 인공지능(AI), 양자 정보, 첨단바이오융합 등 3개 전공에서도 학생을 선발, 최첨단 분야의 미래 과학기술을 이끌 인재를 모집한다.

이번 학기에는 한국재료연구원(KIMS) 스쿨이 신설한 우주항공재료공학 전공도 처음으로 학생을 선발한다. 우주항공재료공학은 극한의 우주환경에 대응 가능한 차세대 우주항공 소재 기술을 연구개발하는 학문으로, 초경량·고강도를 동시에 구현하는 복합소재, 열화저항성을 갖춘 경량 금속소재 등 우주항공용 핵심 재료기술 확보를 목표로 하여 항공기 엔진용 첨단 내열소재, 재사용 발사체용 장수명 구조소재, 소형·저비용 위성체에 적합한 구조계 경량화 및 열제어계 다기능화 소재 등의 개발 역량을 갖춘 인재를 양성한다.

UST는 입학을 희망하는 학생에게 구체적이고 실질적인 입시 정보를 제공하기 위해 전공 분야별 입학설명회를 개최한다. 물리·원자력·기계·건설·항공·해양·IT·융합생산 분야의 입학설명회는 오는 6일 서울 스페이스쉐어 서울역센터에서 열린다. 이어 오는 13일 화학·에너지·신소재 분야 입학설명회가 같은 장소에 진행되며, 생명·바이오헬스 분야 입학설명회는 20일 대전 UST 본부에서 개최될 예정이다. 또 현장 참석이 어려운 학생들을 위해 오는 17일 실시간 온라인 설명회도 마련되며, 사전 신청자에게 접속 URL이 제공된다.

UST는 과학기술정보통신부 산하 직할 교육기관으로, 30개 국가연구소에 교육 기능을 부여해 과학기술 분야 전문 인재를 양성하고 있다. 현재 약 1500명의 국가연구소 소속 박사 연구원이 UST 교수로 활동하고 있으며, 매년 미래유망 국가전략 분야의 신진 연구자를 중심으로 신규 교원을 임용하고 있다.

UST 학생들은 AI, 양자 정보 등 최첨단 과학기술 분야의 국책 과제에 학생연구원 신분으로 참여한다. 모든 학생이 매 학기 등록금 전액(250만원)을 지원받으며, 박사과정은 월 최소 190만원, 석사과정은 월 최소 143만원 이상(근로계약 체결 기준)의 연수장려금(학생인건비)을 지원받는다. 구본혁 기자