‘신한카드 SOL Plan’ 출시

[헤럴드경제=유혜림 기자] 신한카드가 신한은행과 함께 매월 최대 6만5000포인트 적립을 제공하는 ‘신한카드 SOL Plan(SOL플랜 카드)’를 출시했다고 1일 밝혔다.

국내외 전가맹점에서 최대 1.5% 기본 적립 혜택을 제공하고 일상 생활에서 자주 사용되는 영역에서는 최대 5% 특별 적립 혜택을 제공한다. 특별 적립은 주유(SK에너지·GS칼텍스), 온라인쇼핑(쿠팡·SSG.COM·무신사·29CM), 배달앱(땡겨요·배달의 민족·요기요·쿠팡이츠)에서 적용된다.

SOL플랜 카드의 혜택은 SOL포인트로 월 통합 적립 한도내에서 적립된다. ▷전월 이용금액 40만원 이상 100만원 미만인 경우 기본 1%, 특별 2.5%가 적립되고 ▷100만원 이상인 경우 기본 1.5 %, 특별 5% 적립을 월 5만포인트까지 받을 수 있다.

또한 신한은행 이용실적에 따라 OTT(넷플릭스·유튜브 프리미엄·티빙, 디즈니플러스)와 디지털 멤버십(네이버플러스 멤버십·쿠팡 와우 멤버십) 정기 결제금액에 대해서 월 최대 1만5000포인트를 제공한다.

▷전월 결제계좌 잔액 100만원 이상 200만원 미만은 월 5000포인트 ▷200만원 이상인 경우 1만5000포인트를 받을 수 있다. 두 가지 혜택을 모두 합산하면 월 최대 6만5000포인트를 적립 받을 수 있는 셈이다.

이와 함께, 이렇게 적립된 포인트를 신한은행의 입출금통장 신상품 ‘SOL Plan 포인트박스(포인트박스)’에 입금하면 추가 혜택이 주어진다. 입금 금액의 10%를 추가로 적립해주고 입금된 포인트 금액에 대해서는 연 5%의 금리가 적용된다.

만약 SOL플랜 카드로 적립 받은 6만5000포인트를 포인트박스에 입금하면 10% 추가 적립을 받아 총 7만1500포인트가 입금된다. 이 금액에 대해서 연 5% 금리가 제공되는 구조다.

포인트박스에 입금된 포인트는 연결 계좌를 통해 자유롭게 출금 및 이체 가능하며 별도 출금하지 않을 경우 매년 연결 계좌로 잔액이 이체되는 ‘스윙(Swing) 서비스’를 제공한다

한편, 신한카드는 SOL 플랜 카드를 기반으로 신한금융그룹의 시니어 고객 특화 브랜드인 ‘신한 SOL메이트’를 접목한 ‘SOL메이트 신한카드 SOL Plan(SOL메이트 카드)’도 오는 8일 출시할 예정이다.

SOL플랜 카드의 혜택을 기본으로 제공하며 특별 적립 영역에서는 시니어 세대의 선호에 맞춰 병원, 마트(이마트·트레이더스 홀세일 클럽·롯데마트·농협 하나로마트), 커피 전문점 및 제과점 업종 영역을 적용한다.

SOL플랜 카드와 SOL메이트 카드 연회비는 각각 국내 전용 3만원 및 해외 겸용(마스터카드) 3만3000원이다. 카드 신청은 신한 SOL뱅크앱에서 가능하며, 카드서비스와 관련한 자세한 내용은 신한카드 홈페이지와 신한 SOL페이 앱에서도 확인할 수 있다.

신한카드 관계자는 “고객 편의성을 최우선으로 두고 직관적인 서비스 구조로 쉽게 다가갈 수 있도록 설계했다”며 “신한은행과 함께 최고 수준의 금융 혜택을 제공하는 만큼 신한금융그룹 고객들에게 만족할 만한 상품이 될 것으로 기대한다”고 말했다.