[헤럴드경제=박연수·강승연 기자] 홈플러스가 오는 11월부터 임대료 조정 협상이 결렬된 15개 점포 문을 순차적으로 닫는다. 채무자회생법에 근거한 해지권을 적용하면서다.

1일 업계에 따르면 홈플러스는 수원 원천·대구 동촌·부산 장림·울산 북구·인천 계산 등 5개 점포를 11월 16일 폐점한다. 이 점포들의 기존 계약 만료일은 오는 2036년 12월 말이다. 다른 10개 점포는 내년 5월까지 정리할 예정이다.

홈플러스는 11월 폐점 대상이 된 5개 점포 직영 직원 468명을 대상으로 전환 배치 면담을 진행 중이라 밝혔다.

지난 3월 회생 절차를 개시한 홈플러스는 임대 점포 68개의 임대주를 상대로 진행한 임대료 인하 협상에서 합의가 이뤄지지 않은 15개 점포를 폐점하기로 했다.

홈플러스는 “5개 점포 폐점 결정은 연말 영업 차질을 최소화하는 동시에 회생절차 일정을 고려한 조치”라며 “조정이 결렬된 나머지 10개 점포도 내년 5월까지 순차적으로 문을 닫기로 했다”고 말했다.