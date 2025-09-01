[헤럴드경제=정목희 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령은 31일(현지시간) 연방 항소법원이 최근 무역 상대국에 부과한 상호관세에 대해 ‘법적 권한이 없다’고 제동을 건 것을 거듭 반박했다.

트럼프 대통령은 이날 자신이 설립한 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 “관세, 그리고 우리가 이미 거둬들인 수조 달러가 없었다면, 우리나라는 완전히 파괴되고 군사력은 즉시 소멸됐을 것”이라고 적었다.

이어 “급진 좌파 판사들 집단은 7대 4의 의견으로 개의치 않았지만, (전 대통령 버락) 오바마가 임명한 한 명의 민주당원은 실제 우리나라를 구하기 위해 투표했다”며 “그의 용기에 감사한다. 그는 미국을 사랑하고 존경한다”고 덧붙였다.

트럼프 대통령의 이날 게시글은 연방 항소법원이 지난 29일 트럼프 대통령이 상호관세 부과의 근거로 삼은 국제비상경제권한법(IEEPA)이 관세를 부과할 권한까지 준 것은 아니라고 판결한 것을 재차 반박하며 관세 정책의 정당성을 강조한 것이다.

트럼프 대통령은 판결 당일에도 트루스소셜을 통해 재판부를 “정치 편향적”이라고 비판한 뒤 “이들 관세가 사라지면 국가에 총체적 재앙이 될 것”이라면서 연방 대법원 상고 방침을 밝힌 바 있다.

한편 이날 트럼프 대통령이 언급한 관세 수입과 관련해 앞서 스콧 베선트 미국 재무부 장관은 올해 세수가 1조달러에 육박할 수 있다고 밝힌 바 있다. 그는 지난달 26일 트럼프 대통령이 주재한 국무회의에서 관세 수입과 관련해 “7월과 8월 사이 상당한 증가가 있었고, 8월과 9월 사이 더 큰 증가가 나타날 것으로 예상한다”며 “우리는 5000억달러를 훨씬 넘어 어쩌면 1조달러를 향한 경로에 있을 수 있다”고 말했다.