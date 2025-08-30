“좌파 정권의 눈엣가시 몰아내려는 술수”

[헤럴드경제=손미정 기자] 국민의힘이 30일 윤석열 정부에서 임명된 이진숙 방송통신위원장에 대한 대통령실의 면직 검토와 관련해 “정치적 중립 위반을 가장했지만 결국은 방송장악을 위한 포석일 뿐”이라고 비판했다.

박성훈 수석대변인은 이날 논평을 통해 “좌파 정권에 불편한 목소리를 내는 방송을 차단하기 위해 눈엣가시인 이 위원장을 몰아내려는 술수”라며 이 같이 주장했다.

박 수석대변인은 전날 임은정 서울동부지검장이 국회 토론회에서 정성호 법무부 장관의 검찰개혁안을 놓고 “정 장관조차도 검찰에 장악돼 있다”고 발언한 것을 언급, “이재명 정권이 보기에 정치적 중립 위반이 그렇게 중요하다면 임은정 지검장에게도 똑같은 잣대를 들이대야 한다”면서 “같은 논리와 잣대라면 임 지검장은 이미 파면됐어야 마땅하다”고 말했다.

이어 “이 대통령이 이 위원장만 면직하고 임 지검장을 비호한다면 인사권 오남용에 대한 법적 책임을 결코 피할 수 없을 것”이라고 밝혔다.