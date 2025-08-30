[헤럴드경제=김주리 기자] 다이소가 8월 신상품으로 청소기, 제모기, 헤어드라이기 등을 출시한다. 다이소가 가전 업계의 ‘게임체인저’가 될 지 관심이 쏠린다.

다이소가 지난 28일 공개한 신상품에는 무선 핸디 청소기, 판 고데기, 전동 바디 제모기, 접이식 헤어드라이기 등이 있다. 가격은 모두 5000원이다.

핸디형 무선 청소기는 자동차 내부, 창틀, 소파 틈새 등 좁은 공간을 간편하게 청소할 수 있는 제품이다. 일반 노즐과 브러시 노즐 2종이 제공돼 용도에 맞게 활용할 수 있고, 필터와 먼지통을 분리해 물 세척도 가능하다. 충전은 C타입이다.

전동 바디 제모기는 전원 버튼만 누르면 바로 작동해 손쉽게 사용할 수 있고, 면도날 분리 세척이 가능해 위생 관리도 용이하다.

여기에 접이식 헤어드라이기와 미니 고데기는 휴대성을 강조했다.

화장품, 영양제 등에서 상품군을 확장하고 있는 다이소는 신제품을 내놓을 때마다 합리적인 가격으로 주목을 받아왔다.

매출 역시 급상승하고 있다.

아성다이소의 지난해 연 매출은 3조9689억원을 달성해 전년 대비 14.7% 성장하며 ‘4조원 클럽’ 입성을 앞두고 있다. 같은 기간 영업이익은 3711억원을 기록해 전년 대비 41.8% 증가했고 영업이익률은 9.35%에 달했다. 이마트, 쿠팡 등 주요 경쟁사의 영업이익률이 평균적으로 1~2%인 것과 비교하면 압도적으로 높은 수치다.

점포 수 역시 꾸준히 증가하고 있다. 2019년 1361개였던 매장은 2022년 1442개, 2023년 1519개로 늘었다. 올해 상반기는 기준 1600개를 넘겼다.