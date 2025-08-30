AI붐에 수출 역사 새로 쓴 한국 소비쿠폰에 소비 살아나고 있지만 0%대 저성장에 내년에도 암울 ‘건설투자’ 성장률 높이는 핵심 변수

[헤럴드경제=홍태화 기자] 올해 경상수지가 건국 이래 최대 흑자 기록을 다시 쓸 전망이다. 인공지능(AI) 붐에 따른 반도체 수요 확대 등으로 수출이 역사적 호황을 맞이했다. 여기에 추가경정예산(추경)과 소비쿠폰 등 정책으로 소비도 탄탄한 회복세를 거듭하고 있다. 그러나 우리나라 올해 성장률 전망치는 여전히 0%대에 불과하다.

수출과 소비 양축 동력에도 성장률이 잠재성장률의 절반가량에도 미치지 못하는 상황이라면 결국 투자에서 문제가 생겼다는 얘기다. 특히 건설투자는 매 분기 최악의 상황이라는 얘기가 계속 반복되고 있고, 일부 설비투자는 미국발(發) 불확실성에 하염없이 밀리고 있다.

이 때문에 내년에도 성장률 반등을 크게 기대하기 어렵다. 반도체 호황은 비교적 길게 이어지고 있지만 결국 사이클이 있고, 재정을 통한 부양은 한계가 있다. 적기에 투자가 살아나지 못하면 2년 연속 저성장은 예견된 수순이다.

역사를 다시 쓰는 경상수지 흑자

한국은행의 8월 경제전망에 따르면 올해 경상수지 흑자 규모는 1100억달러로 사상 최대 기록을 다시 쓸 전망이다. 지난 5월 820억달러 전망에서 3개월 만에 280억달러를 상향 조정했다. 내년 전망도 720억달러에서 850억달러로 높였다.

AI 산업에 열풍이 불면서 고대역폭메모리(HBM) 등 고부가가치 제품에 대한 수요가 폭발했기 때문으로 풀이됐다. 메모리 가격도 상승하면서 물량과 가격 두 가지 요인이 곱으로 수출 규모를 늘렸다.

김웅 한은 부총재보는 “반도체 수출이 예상보다 더 늘어 수출 전망을 많이 늘려 잡았다”며 “유가가 올해 상반기 70달러대 초반에서 하반기 60달러대 중반으로 내리는 등 원자재 가격이 하락하면서 수입 규모도 줄 것”이라고 말했다.

소비도 회복세가 거세지고 있다. 추경과 소비쿠폰 등의 정부 정책이 더해지면서 양호한 흐름이 이어지고 있는 영향이다.

이창용 한은 총재는 “2차 추경과 경제심리 개선으로 소비 회복세 등이 예상보다 커진 것이 올해 성장률을 0.2%포인트 정도 높이는 요인으로 작용했다”며 “수출 측면에서도 0.2%포인트 정도 높이는 요인이 있었다”고 설명했다.

이어 “지난달 말 타결된 협상 결과 평균 관세율이 지난 5월에 봤던 수준과 큰 차이가 없지만 반도체 경기 호조가 예상보다 길어지고 자동차 수출 등도 양호한 흐름을 나타내었기 때문”이라고 설명했다.

수출·소비가 0.4%P나 올렸는데…0%대 성장률

성장률을 구성하는 요인 중 수출과 소비가 성장률을 끌어 올렸지만, 한은은 올해 성장률 전망치를 0.9%로 5월 전망 대비 0.1%포인트 올려 잡는데 그쳤다. 투자, 그중에서도 건설투자가 전례 없는 불황에 빠졌고 그 정도도 점차 악화하고 있기 때문이다.

한은에서는 애초 3분기면 건설경기가 그래도 살아날 것으로 봤다. 5월 전망 때도 건설경기가 최악이라는 얘기는 나왔지만, 그래도 곧 나아진다는 희망이 있었던 셈이다. 그런데 지금은 분위기가 미묘하게 다르다.

이 총재는 “건설경기가 3분기쯤 바텀(바닥)을 치면서 괜찮아질 줄 알았다”며 “(그런데) 5월달에 예상한 것보다 건설투자가 더 나빠졌다”고 말했다.

한은은 지난 5월 전망 때 건설투자 성장률이 -6.1%를 기록할 것이라고 봤다. 그런데 8월 전망에는 이보다 하락 폭이 -2.2%포인트 더 커진 -8.3%포인트로 분석됐다.

이 총재는 “이게 성장률 전체에 기여하는 부분이 -1%포인트가 넘는다”며 “(건설투자가) 0%가 되면 성장률이 1.2%포인트가 더 높아져서 올해 성장률이 2.1%가 될 가능성이 있을 정도로 건설경기에 의해서 굉장히 영향을 많이 받고 있다”고 설명했다.

건설투자만의 문제는 아니다. 설비투자 측면에서도 다소 우려가 있다. 기업이 미국 관세 불확실성이 투자를 미룰 가능성도 있고, 미국이 자국 투자를 압박하면서 국내 투자가 비교적 줄 가능성도 있다.

이 총재는 “미국의 관세를 피하기 위해서 우리 자동차라든지 여러 사업이 미국으로 가서 생산을 늘려야 되는데, 그 경우에 우리나라 공동화 위험이 있다”고 지적했다.

위기 뒤 반등? 내년에는 없다

투자가 살아나지 않는다면 내년에도 성장률은 큰 폭 반등 없이 지나갈 가능성이 크다. 위기를 겪더라도 일 년이면 털고 일어났던 우리나라 경제 역사에서 처음있는 일이다.

한은은 내년 성장률 전망치를 1.6%로 제시했다. 한국 경제가 사상 처음으로 2년 연속 2%를 밑도는 저성장 터널에 갇히게 됐다.

과거 글로벌 금융위기 당시인 2009년엔 0.8%로 쪼그라들었다가 곧이어 7.0% 급등했고 외환위기 때인 1998년에는 4.9% 하락했다가 1년 만에 11.6% 치솟았다.

세부적으로 보면 민간소비는 회복세를 좀 더 이어갈 가능성이 있지만, 수출은 올해 최고의 기록을 남긴 만큼 추가적인 성장이 제약될 수 있다. 결국 마이너스 성장률을 기록했던 건설투자 등에서 반등이 필수적인데, 그 수준이 지금 상황에서는 충분하지 않다.

한은은 내년 민간소비가 1.6%로 강한 회복세를 나타내겠으나, 재화수출은 -0.1% 감소할 것으로 봤다. 문제는 건설투자다. 내년 건설투자 성장률은 3.8%로 분석됐다. 지난해 -3.3% 기록했고, 올해 -8.3%가 예측됐다는 점에서 반등한다고 말하기 어렵다.

이 총재는 “건설경기가 지금도 나쁘지만 3분기 말쯤 가면 바닥을 칠 거다, 그리고 올라갈 거다 이렇게 얘기하는데 지난번 5월에도 낙관적으로 봤는데 더 나빠져서 건설경기가 어떻게 되는지는 봐야 될 것”이라고 강조했다.