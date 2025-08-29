[헤럴드경제=김보영 기자] 중국 산시성의 한 호텔에서 투숙객 여성이 뷔페에 마련된 삶은 계란 수십개의 껍질을 까버리고 사라져 비난을 받고 있다.

29일 중국 복수의 매체에 따르면 사건은 지난 26일 오전 시안의 한 호텔에서 발생했다. 30대 여성은 어린 딸과 함께 무료로 제공되는 조식을 먹기 위해 뷔페에 내려왔다. 식사를 마친 그는 마음에 들었던 듯 삶은 계란 20여 개가 담긴 접시를 통째로 가져왔다.

이를 본 직원이 “뷔페 음식은 마음껏 먹을 수 있지만 외부로 가져갈 수는 없다”고 제지하자, 여성은 테이블에 앉아 계란 껍질을 하나하나 까기 시작했다. 이어 껍질을 벗긴 계란을 던지고 짓이기며 테이블을 난장판으로 만든 뒤 딸을 데리고 자리를 떠났다.

예상치 못한 돌발 행동에 다른 손님들이 놀란 눈빛으로 지켜봤지만, 그는 아랑곳하지 않고 행동을 이어간 것으로 전해졌다.

여성의 영상은 호텔 측이 온라인에 올리면서 빠르게 확산됐다. 호텔 측은 “이번 일은 단순히 나쁜 성격 때문이 아니라 비뚤어진 마음에서 비롯된 행동”이라며 “뷔페 음식을 가져갈 수 없다는 건 누구나 아는 사실”이라고 비판했다.

영상을 접한 현지 네티즌들도 여성의 행동을 맹비난했다. 네티즌들은 “아이는 저런 엄마를 둔 게 부끄러울 것”, “음식 낭비로 처벌 받아야 한다.”,“다음 생에는 사람으로 태어나지 못하게 한다”, “그런 부모 밑에서 어떤 아이들이 자라겠나” 등의 반응을 보였다.