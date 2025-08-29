김건희 특검, 29일 김씨 횡령 혐의로 구속기소 IMS 조영탁·오아시스 민경민 등 구속영장 청구

[헤럴드경제=이용경·김아린 기자] 김건희 여사와 함께 ‘집사 게이트’ 주 피의자인 김예성 씨도 29일 구속 상태로 재판에 넘겨졌다. 이 사건에 연루된 IMS모빌리티 임직원과 사모펀드 운용사 대표에 대해서도 구속영장을 청구했다.

민중기 특별검사팀 소속 박상진 특검보는 이날 오후 서울 종로구 특검 사무실에서 열린 브리핑에서 “집사 게이트 사건 관련 피의자 김씨에 대해 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(횡령) 혐의로 구속기소 했다”고 밝혔다.

집사 게이트는 김씨가 설립에 참여하고 지분까지 보유한 렌터카업체 IMS모빌리티가 사모펀드 운용사인 오아시스에쿼티파트너스를 통해 2023년 카카오모빌리티·신한은행·HS효성 등 대기업 및 금융사로부터 184억원을 부정하게 투자받았다는 의혹이다.

특검은 당시 IMS모빌리티가 순자산(566억원)보다 부채(1414억원)가 많은 상태였는데도 주요 기업들이 김씨와 김 여사의 친분을 고려해 보험성·대가성으로 투자했다고 보고 수사해 왔다. 특히 김씨가 빼돌린 각종 자금과 수익금이 김 여사 일가에 흘러갔는지도 계속 조사하고 있다.

특검은 이날 김씨를 구속기소 하면서 공소장에 IMS모빌리티 자금 등 총 48억여원을 횡령했다고 적시했다고 한다.

당초 IMS모빌리티가 유치한 투자금 가운데 46억원은 이노베스트코리아라는 벤처기업이 김씨로부터 양도받아 보유하던 IMS모빌리티 구주를 사들이는 데 쓰인 것으로 알려졌다. 특히 이노베스트코리아는 김씨의 배우자인 정모 씨가 유일한 사내이사로 등재된 것으로 드러나며 김씨가 실소유한 차명 회사라는 의혹이 불거졌다.

특검은 김씨에 대해 우선 조사가 끝난 특정경제범죄법상 횡령 혐의로 기소했다고 밝혔다. 나머지 집사 게이트와 연관된 다른 의혹들에 관해서는 여전히 수사를 진행 중이라고 한다.

한편 특검은 이날 집사 게이트 사건과 관련해 김씨 외에도 IMS모빌리티 대표 조영탁 씨와 이사 모모 씨, 오아시스에쿼티파트너스 대표 민경민 씨에 대해 같은 혐의로 구속영장을 청구했다.

특검은 조씨에 대해 약 32억원의 특경법 위반(배임)·약 35억원의 특경법 위반(횡령)·주식회사 외부감사에 관한 법률 위반·증거은닉교사 혐의로 구속영장을 청구했다. 민씨에 대해서는 약 32억원의 특경법 위반(배임) 혐의로, 모씨에 대해서는 증거은닉 혐의로 각각 구속영장을 청구했다.

박 특검보는 “이들에 대해 수사를 진행하면서 증거인멸 우려가 많이 발견돼 이날 함께 구속영장을 청구하게 됐다”고 설명했다.