“지금보다 임기 끝 평가가 제일 중요” “국회가 잘 해달라…여야 모두 포함”

[헤럴드경제=주소현 기자] 이재명 대통령은 29일 더불어민주당 의원들과 만나 “제 말 한마디에 수천만 국민의 삶이 달려 있다는 막중한 책임감으로 죽을힘을 다해 국정에 임하고 있다”며 “국회에서개혁 과제를 잘 추진해 주시리라 믿는다”고 말했다.

박수현 민주당 수석대변인은 이날 국회 소통관에서 브리핑을 통해 민주당 의원들의 영빈관 오찬 자리에서 이 대통령이 “정상회담을 잘 준비할 수 있도록 성원해 준 국민과 의원 여러분께 진심으로 감사드린다”고 말했다고 전했다.

이 대통령이 “의원 여러분도 지금이 역사의 변곡점이라 한 분 한 분 책임이 정말 크다는 생각으로 임해주시길 바란다”며 “국민의 목소리를 작은 하소연까지 들어드리고 소통하는 것이, 설사 그 목소리에 다 응답할 수 없다 하더라도 매우 중요하다.”고 말했다고 박 수석대변인은 전했다.

박 수석 대변인은 “(이 대통령이) 국회의원·지방자치단체장·지방의원에 대한 평가가 좋으면 결국 국정에 대한 평가도 좋아지는 것이라고 당부했다”고도 했다.

이 대통령은 “국회의 역할이 정말 중요하다. 국회에서 개혁 과제를 잘 추진해 주시리라 믿는다. 제게는 지금보다 임기가 끝나는 날의 평가가 제일 중요하다”며 “말보다 행동과 결과가 앞서는 국정을 운영해 보고자 한다. 국회도 그랬으면 좋겠다”고 말했다고 한다.

정청래 민주당 대표는 “이번 정기국회 목표는 민생개혁 고삐를 단단히 죄는 것과 국민께서 명령하신 시대적 개혁 과제들을 반드시 완수하는 것”이라며 “생활 속 변화를 가져올 민생법안을 통과시켜 국민의 눈물을 닦아드리겠다”고 말했다고 한다.

또 정 대표는 “지금은 원팀 정신이 어느 때보다 절실하며 당정이 한 몸 공동체로 끝까지 함께 뛰어 국민이 바라는 성과를 반드시 만들고 이재명 정부의 성공을 뒷받침하겠다”고 말했다고 박 수석대변인은 전했다.

박 수석대변인은 기자들과 만나 오찬에서 검찰개혁에 관한 언급이 있었느냐는 질문에 “그동안 의견을 수렴해 왔지만 당내 TF에서 여전히 모으고 조율 중”이라며 “TF에서도 열심히 의견을 모으지만 단일 안으로 정리될 것이라고 장담할 수 없다. 결과적으로 지도부가 그중에서 선택해서 결단하여 정부조직법 반영할 수밖에 없는 자연스러운 과정”이라고 답했다.

여야 대표와 회동에 관해 박 수석대변인은 “이 대통령은 국회가 잘 해달라는 기대의 말씀을 하셨다. 그 안에는 여당과 야당이 모두 포함된다”며 “다만 현재는 장동혁 국민의힘 대표 선출 후 대통령의 초대 말씀이 있었기 때문에 그에 대한 국민의힘의 응답이 있기를 대통령실에서 기다리는 시점으로 보인다”고 말했다.