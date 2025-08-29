[헤럴드경제=한지숙 기자] 캄보디아에서 쇼호스트를 하던 30대 여성이 마약을 밀수한 혐의로 세관에 붙잡혔다.

인천공항본부세관은 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 A씨(33·여)와 B씨(33)를 구속상태로 검찰에 송치했다고 29일 밝혔다.

A씨 등은 지난 4월 캄보디아에서 마약 11.77g을 밀수한 혐의를 받고 있다.

캄보디아에서 인플루언서 겸 쇼호스트로 활동하던 A씨는 현지에서 특송화물로 여행용 가방을 보내면서 파우치와 가방 밑바닥 등 5곳에 걸쳐 마약을 나눠 숨겨 보냈다.

이를 발견한 세관이 특송화물 수취 주소지에서 B씨를 구속했다. 캄보디아에서 마약을 보내고 다음날 입국한 A씨는 B씨가 붙잡힌 것을 알고 곧바로 캄보디아로 출국했으나 10일 만에 재입국을 시도하다 인천공항에서 긴급체포됐다.

B씨는 코인·주식 등 개인 투자 활동을 해왔다. B씨가 돈을 보내면 A씨가 캄보디아에서 마약을 구매해 한국에 발송하는 것으로 역할을 분담했던 것으로 파악됐다.

마약 간이 시약 검사에서 A씨와 B씨 모두 양성으로 나타났다.

인천공항본부세관 관계자는 “마약을 소량으로 분산해 숨겨 들어와도 세관 검사과정에서 반드시 적발된다. 앞으로도 해외에서 밀반입되는 마약을 차단하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.