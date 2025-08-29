전체관람가 비율 30%→39%…청불은 감소 스포츠·영유아 콘텐츠 확대 “청불 인기 떨어져” “OTT 자체등급 분류 오히려 보수적…보완 필요”

[헤럴드경제=손미정 기자] 온라인동영상서비스(OTT)의 자체 등급 분류제도가 시행 2년을 넘긴 가운데, 제도 도입 이후 OTT 콘텐츠의 전체관람가 비율은 증가한 반면, 청소년 관람불가 콘텐츠 비율은 감소한 것으로 나타났다. 일각에서는 이에 따른 등급 분류 제도의 청소년 보호 기능과 실효성 저하에 대한 우려의 목소리가 제기된다.

다만 전문가들은 “콘텐츠 공급 확장에 따른 현상”이라며 OTT 사업자들의 자의적 등급 분류 가능성을 차단하면서도 OTT 콘텐츠 확대에 따른 등급 분류의 세분화, 청소년 보호 조치 추가 강화의 필요성을 강조했다.

29일 영상물등급위원회의 온라인 등급 분류 서비스 등에 따르면, OTT 콘텐츠의 청소년 관람불가 등급 비중은 자체 등급 분류 시행 전 19%에서 시행 후 15%로 줄었지만, 전체 관람가 비중은 30%에서 39%로 늘었다. 콘텐츠 수도 마찬가지다. 자체 등급 분류 도입 후 전체 관람가 콘텐츠는 직전 3년 대비 99.8% 증가한 반면, 같은 기간 청소년 관람불가 콘텐츠는 20% 늘어나는 것에 그쳤다.

영상물 자체등급분류 제도는 일정 요건을 갖춘 사업자가 영상물등급위원회의 사전 등급 분류 없이 자체적으로 영상물 등급을 분류할 수 있도록 한 제도다. OTT 산업의 활성화를 도모하고, 규제 행정을 효율화하기 위해 지난 2023년 3월부터 시행되고 있다. 기존 넷플릭스와 티빙, 콘텐츠웨이브, 쿠팡, 디즈니, 애플, 왓챠 등 OTT 11개 사업자와 함께 29일에는 네이버웹툰, 에스제이엠엔씨, 카카오엔터테인먼트 등이 새롭게 자체 등급 분류 사업자로 지정됐다.

전체관람가 콘텐츠 증가는 자체 등급 분류 제도의 대표적인 한계와 문제점으로 오랫동안 지적돼 왔다. 콘텐츠 제작·배급사들이 콘텐츠 접근성을 높이기 위해 자율 규제를 부적절하게 이용하는 것 아니냐는 비판에서다. 김승수 의원(국민의힘)은 “OTT가 자체적으로 영상의 연령 제한 등급을 분류하기 시작하면서 등급 수준이 대폭 낮아지고 있고, 부적절한 등급 분류 사례가 속속들이 적발되고 있다”며 목소리를 내기도 했다.

하지만 전문가들은 통계 분석의 오류를 지적하며 OTT가 자체 등급 분류를 느슨하게 운영하고 있다는 지적들에 선을 그었다. 김대경 동아대 미디어커뮤니케이션학과 교수는 지난 28일 서울 중구 프레스센터에서 진행된 영등위 정책 세미나에서 “시장에서 청소년 관람 불가 콘텐츠의 인기가 줄어들고 있고, 제작 단계에서도 통상 15세 관람가 기준으로 콘텐츠가 만들어지고 있다”면서 “콘텐츠 비즈니스 차원에서 등급 분류 별 콘텐츠 규모 변화를 살펴봐야 한다”고 말했다. 이외에도 김 교수는 사업자별로 스포츠 중계와 예능, 영유아 콘텐츠가 증가하고, 일본 대중문화 개방정책 이후 전체 관람가인 일본 애니메이션 콘텐츠 공급이 늘어난 것도 전체 관람가 비중 확대의 배경으로 꼽았다.

이날 함께 발제자로 참석한 박세진 한양대학교 미디어학부 교수도 “오히려 OTT가 TV보다 보수적인 등급을 분류하고 있다”고 분석했다. 박 교수는 최근 전 세계에서 신드롬적 흥행몰이를 하는 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’를 예로 들었다. 남녀노소 불문 큰 사랑을 받는 글로벌 콘텐츠인 ‘케데헌’은 ‘12세 이상 관람가’로 등급이 분류돼 한때 맘카페 등에서 논란이 된 바 있다.

박 교수는 “케데헌은 12세 이상 관람가라 부모의 허락이 있으면 볼 수는 있지만, 엄밀히 따지면 초등학생 그 이하의 아이들은 봐서는 안 되는 영상”이라면서 “하지만 막상 보면 해롭게 느껴지지 않는다. 학교 선생님까지 케데헌을 보라고 한다”고 말했다. 이어 박 교수는 “최근 수위가 굉장히 세진 개그콘서트도 15세 관람가”라며 “OTT의 자체 등급 분류는 보수적으로 진행되고 있지만, 그럼에도 OTT가 유해하다고 보는 시선이 존재하는 것도 사실”이라고 지적했다.

전문가들은 온라인 중심의 콘텐츠 소비가 가속화하고 있는만큼 제도 보완의 필요성도 함께 강조했다. 김 교수는 숏폼 콘텐츠를 아우르는 자체 등급 분류 사업자 확대를 제안했다. 그는 숏폼을 현시점에서 가장 시급히 등급분류 제도가 적용돼야 하는 콘텐츠 중 하나로 지목하면서 “실질적인 소비가 많은 숏폼 플랫폼과 해외 OTT 등 다양한 플랫폼의 영상물을 제도 내로 견인할 필요가 있다”고 주장했다. 그는 또 “인력이나 기술적 한계 때문에 자체 등급 분류 준비가 어려운 중소형 플랫폼에도 관련 지원이 필요하다”고 강조했다.

박 교수는 청소년의 유해 영상 접근을 차단하기 위한 다양한 보호 장치를 강화하는 방안을 제안했다. OTT 콘텐츠의 청소년 보호 설정과 키즈 프로필을 의무화하는 등의 방식이다. 세분화 된 등급 체계의 필요성도 밝혔다. 독일과 네덜란드의 경우 우리나라에는 없는 6세 이상 관람가 등급을, 스웨덴도 7세 이상 관람가 등급을 운영하고 있다.

박 교수는 “‘케데헌’이 바로 좋은 사례가 될 수 있겠다”면서 “우리는 전체관람가 바로 다름이 12세 이상 관람가로 분류가 돼 있지만, 6~7세 학령을 기준으로 새로운 등급을 만들어 세분화하는 작업이 필요하다고 생각한다”고 밝혔다.