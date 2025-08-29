한은, 북한 성장률 추정 결과 발표 러시아와 협력, 8년 만에 최대 성장

[헤럴드경제=홍태화 기자] 지난해 북한 경제가 8년 만에 가장 크게 성장했다. 2년 연속 우리나라보다 높은 성장률을 기록한 것이다. 국가 정책사업 추진 강화, 북·러 경제협력 확대 등이 영향을 미친 것으로 분석됐다.

29일 한국은행이 발표한 ‘2024년 북한 경제성장률 추정 결과’ 보고서에 따르면 지난해 북한의 실질 국내총생산(GDP)은 36조9654억원으로 전년(35조6454억원) 대비 3.7% 증가했다. 한은은 유엔의 국민계정체계(SNA) 방법을 적용해 북한의 성장률을 추정했다.

북한 경제는 2023년(3.1%)에 이어 2년 연속 성장했고, 지난해 성장률은 2016년(3.9%) 이후 8년 만에 가장 높았다. 북한 성장률은 지난해에 이어 올해도 우리나라 성장률(2.0%)보다 높았다.

박창현 한은 국민소득총괄팀장은 “대내적으로 국가정책 사업 추진이 강화되고 대외적으로는 북·러 협력이 확대되면서 제조업, 건설업, 광업이 많이 증가했다”고 말했다.

북한이 추진 중인 국가정책 사업으로는 국가경제발전 5개년 계획(2021∼2025년), 지방발전 20x10 정책(2024년 도입) 등이 있다.

2024년 기준 북한의 국민총소득(명목 GNI)은 44조4000억원으로 집계됐다. 우리나라(2593조8000억원)의 1.7% 수준에 불과하다. 1인당 국민총소득은 171만9000원으로, 5012만원인 우리나라의 29분의 1(3.4%) 정도다.

2024년 북한의 대외교역 규모(재화의 수출·수입 합계. 남북 간 반·출입 제외)는 27억달러로 전년(27억7000만달러) 대비 2.6% 줄었다. 지난해 남북한 반·출입 규모는 없었다. 2016년 3억3260만달러에 달했던 남북한 반·출입 규모는 그해 개성공단 폐쇄 조치 이후 급감했다.