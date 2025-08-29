대만 타오위안·타이베이 메트로 연계 양국 관광객 최대 10% 할인

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]공항철도㈜는 29일부터 대만 타오위안 메트로(Taoyuan Metro), 타이베이 메트로(Metro Taipei)를 한 번에 이용할 수 있는 ‘한국-대만 여행 레일 패스(Rail Pass)’를 출시했다.

타오위안 메트로는 타오위안 국제공항과 타이베이역을 연결하는 공항철도로 직행·보통열차를 운행하고 있다.

타이베이 메트로는 도심 6개 노선을 운영하는 대만의 대표적인 도시철도다.

출시된 레일 패스는 ▷공항철도 직통열차(편도)–타오위안 메트로(편도) ▷공항철도 직통열차(편도)–타오위안 메트로(왕복)–타이베이 메트로(72시간 무제한) 두 종류로 구성됐다.

‘한국-대만 여행 레일 패스’를 이용하면 인천공항과 서울역, 타오위안공항과 타이베이역을 빠르게 이동할 수 있다.

특히 타이베이 메트로는 최초 사용 후 72시간 동안 자유롭게 이용할 수 있어 여행 일정을 유연하게 짤 수 있다.

또한 각각의 승차권을 따로 구매할 때보다 약 7∼10% 저렴해 교통비 부담을 줄일 수 있다. 해당 상품은 KLOOK, KKday 등 글로벌 온라인 여행 플랫폼에서 간편하게 구매할 수 있다.

이번 상품은 늘어나는 한국·대만 관광 수요에 대응해 기획됐다.

올해 상반기 양국을 오간 여행객은 276만 명으로, 지난해 같은 기간대비 약 19.5% 증가했다.

공항철도는 2023년 11월 타오위안 메트로, 2025년 7월 타이베이 메트로와 각각 업무협약(MOU)을 체결한 바 있다.

박대수 공항철도 사장은 “한국-대만 여행 레일 패스는 양국을 찾는 여행객에게 보다 나은 이동 환경을 제공하는 의미 있는 상품”이라며 “앞으로도 국제 협력을 강화해 고객이 체감할 수 있는 다양한 서비스와 상품을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.